Karty na stół – Nvidia oficjalnie przedstawia GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070

Choć producent ujawnił procesory graficzne RTX 50 na targach CES 2025, wciąż nie mieliśmy pełnych informacji o ich specyfikacjach, które zostały teraz oficjalnie ujawnione. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti jest obecnie trzecim najszybszym procesorem graficznym w ofercie Blackwell i zastępuje RTX 4070 Ti. Z kolei RTX 5070 Ti bazuje na układzie GB203 GPU, który znajduje się również w RTX 5080. Niektóre specyfikacje są zatem technicznie równe lub bliższe obu kartom, w tym pamięć VRAM, która wynosi 16 GB GDDR7. RTX 5070 Ti oferuje jednak prędkość 28 Gbps w porównaniu z 30 Gbps w RTX 5080.

GeForce RTX 5070 Ti i 5070 – specyfikacje i możliwości

Karta GeForce RTX 5070 będzie oparta na układzie GB205, co czyni ją najwolniejszą spośród ujawnionych GPU. Ma być następcą RTX 4070. W przeciwieństwie do niej, układ GPU wydaje się być gorszy, ponieważ karty klasy 70 w liniach Ampere i Ada używały układu 104. Niemniej jednak możemy zauważyć, że układ GPU zapewnia wzrost rdzeni Cuda, rdzeni Tensor, rdzeni RT i innych obszarów.

Jednak pojemność pamięci VRAM pozostaje taka sama. Jest to 12 GB na magistrali 192-bitowej, z wyjątkiem szybszej pamięci GDDR7. Taktowanie GPU Boost dla RTX 5070 to 2512 MHz, co jest wartością nieznacznie wyższą niż 2475 MHz w RTX 4070. Z drugiej strony RTX 5070 Ti odnotował zauważalne obniżenie taktowania Boost, wynoszące 2452 MHz w porównaniu z 2610 MHz w RTX 4070 Ti. W innych obszarach nastąpił wzrost, w tym w konfiguracji pamięci, która teraz oferuje 16 GB pamięci GDDR7 w porównaniu z 12 GB GDDR6X i szerszą magistralę pamięci o szerokości 256 bitów.

Moc RTX 4070 Ti wynosi 300 W, podczas gdy RTX 4070 to 250 W dla modelu FE. Edycje AIB mogą zużywać więcej w zależności od rozwiązania chłodzącego i zegara boost. Oczekuje się, że RTX 5070 Ti zostanie wprowadzony na rynek 20 lutego, a RTX 5070 kilka tygodni później, w marcu. Obie karty mają obniżoną cenę o 50 USD w porównaniu do swoich poprzedników, ale ich niestandardowe edycje mogą kosztować znacznie więcej.

Karta NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti będzie wyposażona w procesor graficzny GB203 z 8960 rdzeniami CUDA. Ma mieć tę samą pamięć VRAM 16 GB co RTX 4070 Ti SUPER, ale ulepszoną o zupełnie nowe układy pamięci GDDR7, oferujące wzrost przepustowości o 78% w porównaniu z kartą 4070 Ti – do 896 GB/s. Zgodnie ze stroną specyfikacji, karta GeForce RTX 5070 Ti będzie działać z taktowaniem boost wynoszącym 2,45 GHz. Jeśli chodzi o wydajność, 5070 Ti oferuje dwukrotnie większą wydajność niż 070 Ti, a jego cena wynosi 749 USD, co jest lepszą ceną niż w przypadku 4070 Ti i 4070 Ti SUPER, biorąc pod uwagę udoskonalenia i obsługę technologii DLSS 4.

GeForce RTX 5070 będzie wyposażona w procesor graficzny GB205 na referencyjnej płytce drukowanej PG147. Strona procesora graficznego będzie miała do 6144 rdzeni CUDA, a strona pamięci będzie miała 192-bitowy interfejs magistrali z 12 GB pamięci, podobnie jak istniejąca 12 GB RTX 4070 (192-bit). Karta będzie miała 28 Gbps prędkości pamięci dla do 672 GB/s całkowitej przepustowości. Będzie to 33% wzrost przepustowości w porównaniu z GPU RTX 4070 i RTX 4070 SUPER. Ta konkretna wersja będzie miała 250 W TBP, co oznacza +14% wzrost w porównaniu z RTX 4070 SUPER (220 W).

Mówi się, że NVIDIA GeForce RTX 5070 jest szybsza od RTX 4090 i ma cenę zaledwie 549 USD. To powinno uczynić tę kartę potężną ofertą w segmencie high-end, który jest bliższy 500 USD i stanowi duże zagrożenie dla niedawno ogłoszonych kart graficznych AMD z serii RX 9070. Zarówno NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, jak i RTX 5070 są wymienione jako wydajne karty 1440p, podczas gdy 5080 idzie w stronę gier 4K.

GeForce RTX 5080 będzie dostępna 30 stycznia, a RTX 5070 Ti i RTX 5070 zostaną wprowadzone na rynek w lutym. Wszystkie karty będą dostępne w niestandardowych wariantach i bardzo lubianych modelach Founders Edition.