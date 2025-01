Google Gemini rozpycha się na smarfonach Samsunga

Google Gemini zagości w aplikacjach Samsunga

Współpraca Google z Samsungiem najbardziej widoczna była w kwestii funkcji Circle-to-Search. Jak podaje jednak sersis 9to5google.com, najnowsze przecieki sugerują, że to był dopiero początek.

Leaker @chunvn8888 na Twitterze/X opublikował zrzuty ekranu rozszerzeń Gemini dla aplikacji Samsung Notes, Kalendarz i Przypomnienia. Dzięki nim sztuczna inteligencja Google może się zintegrować z programami i i wykonywać zadania związane z odczytem i zarządzaniem zawartymi tam danymi.

W przypadku Kalendarza Samsunga Gemini będzie w stanie tworzyć, edytować i usuwać wydarzenia, w tym tworzyć wydarzenia z obrazu. Podobnie Gemini może korzystać z aplikacji Samsung Reminder do tworzenia, edytowania lub usuwania przypomnień, choć niektóre funkcje są ograniczone, jak pokazano poniżej.

src: 9to5google

Gemini w Samsung Notes będzie mogło tworzyć dla użytkownika nowe notatki, streszczać istniejące oraz wyszukiwać w nich informacje na bazie opisów i tytułów – w tej chwili ograniczeniem będzie brak możliwości tagowania wpisów i zarządzania folderami. Podobnie rzecz ma się w Kalendarzu – asystent Gemini będzie w stanie zarządzać wydarzeniami, tworzyć nowe na podstawie analizy obrazu (co po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć podczas pokazów Gemini na smartfonach Pixel 9), wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wydarzenia będą się nakładać na siebie. Trzecią aplikacją, w której Gemini uzyska dostęp do zarządzania wpisami, będą Przypomnienia – asystent stworzy nową pozycję, będzie mógł edytować istniejącą, wyszukiwać dane, jednak nie będzie mieć dostępu do lokalizacji i zdjęć.

AI może pomóc w codziennych czynnościach, jednak nawet w najnowszych wariantach często „błądzi”. Na ocenę praktyczną nowych rozwiązań przyjdzie zatem poczekać – wtedy się okaże, czy jest to naprawdę ułatwienie, czy uciążliwość, którą po cichu się wyłącza.