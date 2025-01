Zapomnij o Bluetooth. Qualcomm zapowiada słuchawki Wi-Fi z lepszym zasięgiem i jakością dźwięku

XPAN (Expanded Personal Area Network) pozwala przesyłać audio nie tylko przez Bluetooth, ale również za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Oczywistą korzyścią z takiego rozwiązania wydaje się zasięg. Często wystarczy przejść do innego pomieszczenia, aby słuchawki Bluetooth zaczęły przerywać. Technologia zadebiutowała przy okazji premiery chipsetu Snapdragon 8 Gen 3 już jakiś czas temu, ale do poprawnego działania wymaga odpowiedniego sprzętu po stronie źródła, jak i samego odbiornika, czyli słuchawek. Do tej pory mimo wcześniejszych zapowiedzi nie doczekaliśmy się żadnych modeli ze wsparciem dla XPAN. Wiele wskazuje jednak na to, że nie będziemy już długo czekać.

Z informacji jakie otrzymał serwis Android Authority wynika, że Qualcomm współpracuje z kilkoma firmami nad produktami ze wsparciem dla XPAN, a efektów w postaci konkretnych produktów możemy spodziewać się bardzo szybko. Niestety nadal nie wiadomo, co kryje się pod tym terminem, ale mamy nadzieję, że to raczej kwestia tygodni, a nie miesięcy. Z informacji od producenta wiemy, że XPAN umożliwia bezstratny 24-bitowy dźwięk o częstotliwości próbkowania 96 kHz przez Wi-Fi przy takim samym zużyciu energii, jak obecny stratny standard Bluetooth 96 kHz. Qualcomm zaznacza również, że w przeciwieństwie do Bluetooth, nie trzeba wybierać między dźwiękiem o wysokiej przepływności, a niskim opóźnieniem (np. w grach).

Słuchawki kompatybilne z technologią XPAN mogą się płynnie przełączać między Bluetooth, a Wi-Fi. Od strony technicznej słuchawki wymagają układu Qualcomm Snapdragon S7 Pro. Sparowany z nimi telefon lub tablet również wymaga SoC Snapdragon, ale na obecnym etapie nie jest do końca jasne czy chodzi o jakiś konkretny model. Oczywiście oba sparowane ze sobą urządzenia (telefon lub tablet oraz słuchawki) muszą być również podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Nie wiem jak wy, ale ja czekam na to z niecierpliwością.