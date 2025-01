Nowozelandzki hipersamochód FZERO chce zmiażdżyć bolidy F1

Rodin Cars, firma założona przez Davida Dickera, jest na dobrej drodze do stworzenia jednego z najbardziej ekstremalnych hipersamochodów świata. Celem jest osiągnięcie lepszych wyników niż współczesne bolidy F1 – za ułamek ich ceny.

Projekt FZERO jest rozwijany od 2016 r. i przeszedł już kluczowy etap testów. Pierwszy prototyp wyjechał na tor w grudniu 2023 roku. Co go wyróżnia? Potężny, zaprojektowany od podstaw, hybrydowy silnik V10 o pojemności 4 litrów i dwóch turbosprężarkach, generujący moc od 1500 do 1600 KM.

David Dicker chce zaoferować miłośnikom wyścigów coś, czego Formuła 1 nie może – dostęp do ultraszybkiego pojazdu, który nie jest ograniczony przepisami:

Jeśli masz tor wyścigowy i odpowiednie umiejętności, FZERO to twoja własna Formuła 1.

FZERO jest lekki jak piórko i mocny jak huragan

Rodin FZERO to synonim ultralekkiej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego, kutego magnezu oraz tytanu wykonanego w technice druki 3D, masa pojazdu wynosi jedynie 698 kg. To mniej niż połowa masy bolidu F1!

Aerodynamika również robi wrażenie – auto generuje do 4000 kg docisku aerodynamicznego, co zapewnia niesamowitą przyczepność na torze wyścigowym. W połączeniu z imponującym stosunkiem mocy do masy (2149 KM na tonę), FZERO ma potencjał, by osiągać czasy okrążeń lepsze niż najszybsze bolidy wyścigowe.

Rodin Cars posiada nowoczesną fabrykę o powierzchni ponad 25 000 m2, wyposażoną w odlewnię bloków silnikowych i zaawansowane drukarki 3D. Kompleks znajduje się na terenie o powierzchni 5,7 km2, który obejmuje aż trzy prywatne tory testowe. W przeciwieństwie do bolidów F1, które są budowane zgodnie z surowymi regulacjami, FZERO powstaje bez ograniczeń technicznych, co pozwala inżynierom na pełną swobodę projektowania.

FZERO

FZERO to następca wcześniejszego modelu Rodin FZED, który zadebiutował w 2019 r. FZED oferował osiągi na poziomie bolidu F1 za “jedyne” 650 000 dol. Auto było wyposażone w zmodyfikowany silnik Cosworth GPV8 o mocy 675 KM i osiągało prędkość maksymalną 300 km/h.

FZERO FZERO

Jednak Dickerowi to nie wystarczyło. FZERO to zupełnie nowa konstrukcja, której fundamentem jest hybrydowy V10 opracowany przez Rodin Cars od podstaw. Przy współpracy z firmą Ricardo powstała także customowa skrzynia biegów, a wiele komponentów – od piast kół po kierownicę – wykonano z tytanu.

FZERO

Produkcja Rodin FZERO jest ograniczona do 30 sztuk, a cena jednego egzemplarza wynosi ok. 1,3 mln dol. Choć to wciąż ogromna kwota, w porównaniu z kosztami bolidów F1 (około 16 mln dol. za sztukę), FZERO wydaje się okazją dla miłośników ekstremalnych osiągów. Symulacje pokazują, że FZERO może uzyskać lepsze czasy okrążeń niż bolid F1 Maxa Verstappena. A co najważniejsze, jest to samochód, który może kupić każdy, kto dysponuje odpowiednimi środkami i ma dostęp do toru wyścigowego.