Tylko 5 zdań może Cię dzielić od wygrania nowego smartfona lub słuchawek Huawei

Noworoczno‑premierowy konkurs Huawei ruszył

Do 2 lutego 2025 roku, do godziny 23:59 macie czas, żeby wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez Huawei. Jego zasady są bajecznie proste, ale typowo dla siebie, firma wymaga od nas odrobiny kreatywności. Oprócz zapisania się do newslettera trzeba bowiem odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób smartfon pomógłby Ci w dotrzymaniu noworocznych postanowień?”. Nie ma co się jednak rozpisywać, bo Huawei zaznacza, że powinniśmy zrobić to w maksymalnie 5 zdaniach. Jak zwykle nagrodzone zostaną najlepsze odpowiedzi, których autorzy wykażą się największą pomysłowością.

W konkursie nagrodzonych zostanie pięć osób, a na szczęśliwców czekają:

1 smartfon Huawei nova 13 Pro,

2 pary słuchawek Huawei FreeBuds Pro 4,

3 pary słuchawek Huawei FreeBuds SE 3.

Kupony wygrane w konkursie będą do wykorzystania w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 23 lutego 2025 r. Zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł. należy jednak pamiętać, że nie łączą się one ze sobą, ani z kodem rabatowym za zapisanie się do newslettera. Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie, a udział w konkursie weźmiecie na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/smartfony/#Konkurs.

Warto spróbować swoich sił, bo do wygrania jest najnowszy model w ofercie Huawei. Smartfon nova 13 Pro został wyposażony w 6,67-calowy panel LTPO OLED o rozdzielczości 1224 × 2776 z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz, częstotliwością próbkowania dotykowego 300 Hz, przyciemnianiem PWM 2160 Hz i z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Z przodu znalazł się podwójny aparat do selfie – 60 Mpix + 8 Mpix. Natomiast z tyłu umieszczono główny sensor 50 Mpix ze zmienną przysłoną: od f/1.4 do f/4.0, aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw 12 Mpix z 3-krotnym zoomem. Za jego zasilanie odpowiada bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego 100 W. Na pokładzie nie brakuje modułu NFC i głośników stereo.