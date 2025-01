Sekret przestał być sekretem. Izraelskie wojsko nigdy tego nie pokazywało

Tajne technologie tankowców Izraela, czyli jak 707 prześcignęły nowoczesne samoloty USA

Od dziesięcioleci Siły Powietrzne Izraela wykorzystują flotę tankowców Boeing 707 określanym mianem Re’em (hebr. „oryks”). Jak na tankowce przystało, odgrywają one kluczową rolę w zakresie tankowania innych samolotów podczas lotu, ale tak się składa, że pełnią znacznie większą rolę w utrzymywaniu gotowości Izraela do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na znaczne odległości. Re’em odgrywają bowiem również istotną rolę w tankowaniu w powietrzu, dowodzeniu oraz w łączności, a ich od dawna skrywanym sekretem był zaawansowany Remote Vision System (RVS). Ten stanowi wręcz serce wiekowych, lecz wciąż niezastąpionych maszyn w całym lotnictwie Izraela.

Niedawna operacja tankowania w wykonaniu Izraela

RVS jest kluczowy dla samolotów Re’em, bo pozwala operatorom wysięgnika na przeprowadzanie bezpiecznego i precyzyjnego tankowania w powietrzu, ułatwiając cały proces połączenia innych samolotów z tankowcem podczas lotu. Chociaż ten system został zainstalowany kilkadziesiąt lat temu, to nadal pozostaje zaskakująco nowoczesny jak na swój wiek, a Izrael pochwalił się nim w wideo z okazji 60-lecia całej floty 707.

RVS w tankowcach izraelskich Boeing 707 Re’em

Na nagraniu możemy obejrzeć cały interfejs systemu, który obejmuje duży centralny ekran otoczony przyrządami analogowymi oraz ręcznymi manipulatorami. Nożny pedał komunikacji zapewnia, że operatorzy mogą skupić się na delikatnym procesie tankowania bez odrywania rąk od sterowania. Taki osprzęt spisuje się ponoć lepiej od znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązań (wielu monitorach, hybrydowym wyświetlaczu 2D/3D) zastosowanych m.in. w znacznie nowszych KC-46 Pegasus w rękach Sił Powietrznych USA, które borykają się z opóźnieniami i problemami związanymi z własnym RVS.

RVS w tankowcach amerykańskich KC-36 Pegasus

Jednak same możliwości Boeinga 707 sięgają daleko poza samo tankowanie oraz związany z tym procesem osprzęt. W ładowni tego samolotu można bowiem zamontować modułowe zbiorniki paliwa, co z kolei umożliwia przeobrażenie samolotu w transportowiec żołnierzy lub ładunków. Poza tym pełni on również funkcję latającego centrum dowodzenia z łącznością satelitarną, zapewniając tym samym bezpieczną i długodystansową koordynację między samolotami taktycznymi a ośrodkami dowodzenia.

Jednak mimo swojej niezawodności flota 707 zbliża się do końca służby. Tak się bowiem składa, że Izrael zamówił osiem egzemplarzy KC-46 Pegasus, które mają posiadać nowszy system RVS już od 2026 roku. Finalnie niektóre z kilku ciągle funkcjonujących samolotów Re’em mogą pozostać w służbie, by uzupełniać flotę nowych KC-46.