Legion Go S – Powered by SteamOS to pierwsze oficjalnie licencjonowany handheld obsługujący SteamOS

Lenovo w komunikacie prasowym reklamuje swojego handhelda w następujący sposób: “dzięki zapisom w chmurze, umożliwiającym płynne przejście między grami na komputerze stacjonarnym a grami na urządzeniach przenośnych, funkcji Remote Play, która przesyła strumieniowo gry z komputera na urządzenie, pełnemu dostępowi do sklepu Steam Store i biblioteki Steam, Lenovo Legion Go S z systemem SteamOS to duży krok naprzód w kwestii swobody wyboru dla graczy, którzy szukają systemu operacyjnego zoptymalizowanego pod kątem gier na urządzeniach przenośnych”.

Legion Go S z całym dobrodziejstwem Steama

Wersja Legion Go S na platformie SteamOS pojawi się w maju 2025 roku w cenie od 599,99 USD (ok. 2,5 tys. zł). Jednak edycja tego samego urządzenia z systemem Windows pojawi się już w tym miesiącu, a jej cena będzie zaczynać od 729,99 USD (ok. 3 tys. zł). Za co producent liczy sobie takie opłaty?

Lenovo Legion Go S będzie wyposażony w opcje procesorów AMD Ryzen Z2 Go i Z1 Extreme oraz do 32 GB pamięci 7500 MHz LPDDR5X. Wyświetlacz to ośmiocalowy ekran dotykowy o proporcjach 16:10 z odświeżaniem 120 Hz. Wewnątrz urządzenia znajdzie się bateria 3-ogniwowa 55,5 Whr. Całość ma ważyć 730 g. Inne zalety urządzenia to dwa porty USB4 na górze, obsługa Wi-Fi 6E i czytnik kart microSD.

Czytaj też: Lenovo zdradza Legion Go z 7-calowym ekranem i chłodzeniem dwoma wentylatorami. Ale kiedy wejdzie na rynek?

W poście na stronie Steam Valve poinformowało, że rozpocznie testowanie wersji SteamOS przeznaczonej dla urządzeń przenośnych innych firm, takich jak właśnie Legion Go S, zanim urządzenie trafi do sprzedaży w maju. “Zespół wprowadza aktualizacje, aby zapewnić pełne wsparcie dla Lenovo Legion Go S i zapewnić takie samo płynne działanie, jakiego oczekują klienci” dodała firma. Na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać przez pewien czas.