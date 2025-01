I oto jest – Lenovo pokazuje laptopa z rozwijanym wyświetlaczem

Na tegorocznych targach CES firma Samsung Display zaprezentowała kilka prototypów wyświetlaczy OLED w różnych formatach, kształtach i rozmiarach. Jeden z tych paneli, który firma Samsung Display nazywa Slidable Flex Solo , jest już używany przez ThinkBook Plus Gen 6 – pierwszego na świecie laptopa z rozwijanym ekranem.

Co potrafi ThinkBook Plus Gen 6 Rollable?

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 wykorzystuje rolowany panel OLED Slidable Flex Solo, co ma na celu dopasować jego wielkość do potrzeb użytkowników. Po zwinięciu laptop ma 14-calowy ekran (2000 x 1600 pikseli) o proporcjach 5:4, ale po rozłożeniu rozciąga się do 16,7-calowego ekranu (2000 x 2350 pikseli) o proporcjach 8:9. W rozszerzonej formie możesz ustawić pionowo dwa okna aplikacji o standardowym rozmiarze (proporcje ekranu 16:9).

Panel wykorzystuje również niepolaryzowaną technologię Eco OLED – pierwszą w branży wyświetlaczy laptopów. Jest ona stosowana w składanych telefonach z serii Galaxy Z od czasu debiutu Galaxy Z Fold 3. Integruje polaryzator z panelem, co skutkuje 30% poprawą wydajności energetycznej. Jeśli chodzi o specyfikację, laptop Lenovo ThinkBook Plus G6 ma procesor Intel Core Ultra 7 Series 2, który jest sparowany z maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR5X i maksymalnie 1 TB pamięci masowej PCIe Gen 4 SSD. Działa pod kontrolą systemu Windows 11 Pro.

Jak można się spodziewać, laptop korzysta z najnowszych systemów łączności – ma Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4, ma także dwa porty Thunderbolt 4 i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Oferuje również czytnik linii papilarnych. Zasila go bateria 66 Wh, która ładuje się za pomocą dołączonej ładowarki USB Type-C GaN o mocy 65 W. Youngseok Kim, wiceprezes i szef działu sprzedaży Samsung Display IT, powiedział, że rozwijany wyświetlacz został zaprojektowany tak, aby pomimo licznych naprężeń zachował trwałość.

A za ile to wszystko? Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 pojawi się na rynku w połowie 2025 roku. Jego zapowiadana cena to 3499 USD, czyli ok. 14,5 tys. zł. W związku z tym nie prognozuję dużej sprzedaży.