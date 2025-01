Największa maszyna drążąca tunele w akcji. Chiny przekierowują rzekę Jangcy!

Jianghan Ping’an TBM to prawdziwy gigant wśród maszyn drążących tunele. Ma 180 m długości, a jej masa wynosi 3,54 mln kg. Specjalizuje się w pracy w twardych skałach, co czyni ją kluczowym narzędziem w wymagających projektach infrastrukturalnych. Zastosowana technologia dwutarczowa pozwala tej maszynie jednocześnie drążyć tunel i instalować segmenty obudowy, co znacząco przyspiesza realizację prac.

Maszyna może osiągać tempo drążenia około 260 metrów na miesiąc. Choć wydaje się to stosunkowo wolno w porównaniu z innymi środkami budowy infrastruktury, jej zdolność do automatycznego łączenia różnych etapów procesu czyni ją nieocenioną w realizacji dużych projektów podziemnych.

Gigantyczna maszyna TBM zmieni bieg rzeki

Maszyny TBM (Tunnel Boring Machines) to jedne z najważniejszych wynalazków współczesnej inżynierii. Powstały w XIX wieku, ale ich rozwój przyspieszył w drugiej połowie XX wieku, kiedy miasta zaczęły rozwijać rozbudowane systemy metra, kanalizacji i infrastruktury hydrotechnicznej. TBM pozwalają na szybkie, precyzyjne i stosunkowo bezpieczne drążenie tuneli w niemal każdym rodzaju gruntu – od luźnych osadów po lite skały.

Na świecie wykorzystywano TBM do budowy takich megaprojektów jak londyńska Crossrail, tunel pod kanałem La Manche czy norweski tunel drogowy Ryfast. Innowacje technologiczne, jak maszyny dwutarczowe czy TBM przystosowane do zmiennych warunków gruntowych, pozwalają na realizację projektów wcześniej uznawanych za niemożliwe.

Głównym zadaniem Jianghan Ping’an TBM jest wykonanie 16,6-kilometrowego odcinka tunelu w ramach projektu przekierowania wód z rzeki Jangcy do Hanjiang. Całość tunelu, którego długość wyniesie niemal 195 km, jest częścią programu South-to-North Water Diversion, największego na świecie projektu hydrotechnicznego, który ma za zadanie dostarczyć wodę z zasobnych w opady regionów południowych do północnych Chin borykających się z suszami. Dlaczego to takie ważne?

Maszyna Jianghan Ping’an TBM pomaga w realizacji najambitniejszego projektu hydrotechnicznego w historii /Fot. ST Daily

Północne Chiny są domem dla ponad 40 proc. populacji kraju i odpowiadają za większość produkcji rolnej oraz przemysłowej, ale cierpią na chroniczne niedobory wody. Z kolei rzeka Jangcy, najdłuższa w Chinach, obfituje w zasoby wodne, które mogłyby pomóc złagodzić problemy północy. Projekt ma dostarczyć ponad 9 mld m3 wody rocznie do miast takich jak Pekin i Tiencin.

Jednak przedsięwzięcie to wiąże się z dużymi wyzwaniami środowiskowymi i technicznymi. Eksperci wskazują na konieczność równoważenia korzyści z potencjalnymi skutkami dla ekosystemów rzecznych w południowych Chinach.

Drążenie tuneli w Chinach jest utrudnione przez złożoną strukturę geologiczną, pełną uskoków tektonicznych i twardych skał. Jianghan Ping’an TBM została zaprojektowana specjalnie, by sprostać tym trudnościom, a jej uruchomienie to dowód na szybki rozwój chińskiej inżynierii.

Jednocześnie projekt South-to-North Water Diversion wzbudza kontrowersje. Krytycy wskazują na ryzyko przesuszenia rzek na południu kraju i zagrożenia dla lokalnych ekosystemów. W odpowiedzi chińscy inżynierowie wdrażają technologie mające na celu minimalizację strat wody i monitorowanie wpływu na środowisko.

Realizacja tego etapu programu ma zakończyć się w 2030 roku. Jeśli przedsięwzięcie okaże się sukcesem, może stać się wzorem dla innych państw, zmagających się z problemami niedoboru wody. Projekty hydrotechniczne oparte na zaawansowanych technologiach, takich jak TBM, pokazują, jak inżynieria może zmieniać przyszłość w obliczu zmian klimatycznych i rosnących potrzeb populacyjnych.