Edge otrzymuje wspaniały dodatek dla graczy. Jak działa Game Assist?

Game Assist można wypróbować bez instalowania żadnego specjalnego oprogramowania czy dodatków. Ze względów technicznych, wstępna wersja wymagała Edge Beta 132 i ustawienia jej jako domyślnej przeglądarki. Wraz z wydaniem stabilnej wersji Edge 132, Game Assist jest dostępny bez żadnego oprogramowania Insider lub konieczności zmiany domyślnej przeglądarki, co czyni go jeszcze łatwiejszym w użyciu na komputerze do gier.

Game Assist – na czym polega i jak korzystać?

Aby włączyć Game Assist w Edge, przejdź do Ustawień i wybierz “Więcej” (trzy kropki) lub wyszukaj Game Assist w polu wyszukiwania, znajdź opcję Game Assist i wybierz “Zainstaluj widżet”. Po instalacji możesz uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie za pomocą skrótu klawiaturowego Win+G.

Co nowego wprowadzono w Game Assist w porównaniu do pierwszej wersji? Podgląd oferuje kontekstowe wskazówki i przewodniki dla wybranych popularnych gier na PC. Oprócz Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Fortnite, Hellblade II: Senua’s Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox i Valorant, dodano także wsparcie dla Dragon Age: Veilguard, Indiana Jones i Wielki Krąg, Marvel Rivals, Metaphor: ReFantazio oraz S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chornobyl.

Kolejne gry będą dodawane w przyszłości. W obecnych można podczas zabawy uruchomić Game Assist, aby skorzystać z poradnika, podpowiedzi czy też znalezienia rozwiązania napotkanego problemu. Jeśli masz w Edge zainstalowane rozszerzenia, jak np. blokery reklam, będą one cały czas doskonale pracować – pod tym względem nic się nie zmieni. A jak podaje Microsoft na swoim blogu, trwają prace nad skrótami klawiaturowymi, które ułatwią posługiwanie się dodatkiem.

Jeśli ktoś grywa w gry, z pewnością nowa funkcja mu się przyda. Dla pozostałych użytkowników nic się jednak nie zmienia.