Edge się wycwaniło. Nie pozwoli Ci pobrać Chrome

W ostatni weekend serwis Windows Latest zauważył, że Microsoft wyświetla teraz gigantyczny pasek wyszukiwania, gdy wpisujesz w wyszukiwarkę Bing frazę “Google Chrome”. Jest to nadal akceptowalne, biorąc pod uwagę wyskakujące okienka na pełnym ekranie Edge, Bing i Copilot , które pojawiają się podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome w systemie Windows 11, ale teraz Microsoft idzie o krok dalej i nie ogranicza się do wyświetlania reklamy na stronie usługi Bing.

Edge vs Chrome – nieuczciwe zagrywki

Jak zauważył po raz pierwszy właśnie serwis Windows Latest, po wylogowaniu się z konta Microsoft w przeglądarce Edge i wyszukaniu przeglądarki Chrome w witrynie Bing.com, widoczny jest baner promujący… Edge i hasło: „Nie ma potrzeby pobierania nowej przeglądarki internetowej” z linkiem do przetestowania Edge. Zwraca uwagę efekt rozmycia, który sprawia, że link do przeglądarki Chrome jest trudniejszy do zauważenia, a wzrok skupia się najpierw na reklamie w przeglądarce Microsoft Edge.

fot.: WindowsLatest

Wygląda to tak, jakby Microsoft nie tylko pokazywał reklamę swojego produktu, ale także utrudniał korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Oczywiście należy kliknąć przycisk “Zobacz więcej” i można bez problemu pobrać przeglądarkę Google Chrome, ale reklamy takie mogą naprawdę działać na klientów niebędących ekspertami od technologii.

Zaznaczmy jednak, że takie efekty mamy po wylogowaniu się z konta Microsoftu. Przy normalnym korzystaniu z przeglądarki takich rzeczy, nie ma, co sprawdziłem, a dowód poniżej:

Tak więc póki co, nie ma żadnych problemów. Aczkolwiek osoby, którym Edge przesłania linki do Chrome, mogą poczuć się pokrzywdzone.