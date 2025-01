Home Tech Microsoft ma nowy przezroczysty kontroler dla Xboksa. Specjalna edycja trafi do sklepów już w lutym

Lubię przezroczyste obudowy w elektronicznych gadżetach. Dlatego z apetytem spoglądam na Pulse Cipher Special Edition, najnowszy kontroler od Microsoftu w edycji specjalnej, który trafi do sprzedaży już na początku lutego. Uzupełnia on czerwienią istniejącą serię składającą się z modeli Sky Cipher (niebieski) oraz Ghost Cipher (szary). To może być znakomity prezent dla kolekcjonera, który nie tylko atrakcyjnie wygląda na półce, ale jest również w pełni funkcjonalnym kontrolerem, współpracującym nie tylko z konsolami Xbox Series X|S i Xbox One, ale również z pecetami i urządzeniami mobilnymi z systemem iOS lub Android. Jego rynkowa cena na szczęście nie odstrasza.