Microsoft ujawnia daty wydania Outlook i Teams Copilot Chat

W grudniu ubiegłego roku Microsoft “Copilot” w Microsoft 365 przemianowano na “Microsoft 365 Copilot Chat”. Usługa ta zostanie wdrożona dla usług Outlook i Teams. Kiedy, jak i gdzie jej szukać?

Copilot w wielu zastosowaniach

Aplikację Microsoft Copilot będzie można zainstalować i przypiąć w aplikacjach Teams i Outlook od końca stycznia 2025 roku, Jej ukończenie planowane jest na koniec lutego (poprzednio planowano pod koniec stycznia). Z kolei aplikacja Microsoft 365 Copilot zostanie domyślnie przypięta w lewej sekcji Teams od końca stycznia 2025 roku i oczekuje się, że zostanie ukończona do końca lutego 2025 r. (poprzednio również była to końcówka stycznia). W aplikacji Teams Mobile przypięta aplikacja będzie wyświetlana w górnym nagłówku.



Firma ujawniła także więcej szczegółów na temat harmonogramu wdrażania i krótko opisała, w jaki sposób użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji:

w połowie stycznia Microsoft Copilot będzie dostępny dla użytkowników z kontem Entra w Microsoft Teams i Outlook. Jeśli przypięte, użytkownicy Entra będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji Microsoft Copilot bezpośrednio z lewej strony w Outlook i Teams;

w Teams Mobile przypięta aplikacja pojawi się w górnym nagłówku. Microsoft Copilot będzie również dostępny w Store, aby użytkownicy mogli dodawać go samodzielnie, zarządzany przez te same ustawienia administratora, które są używane do udostępniania aplikacji dzisiaj. Outlook Mobile będzie miał Copilot wyświetlany na pasku kart od lutego.

Ponadto użytkownicy posiadający licencję Microsoft 365 Copilot będą mieli automatycznie przypiętą ikonę Copilot w lewej ramce w aplikacji Teams, a także czat Copilot, który obecnie jest automatycznie przypięty w panelu czatu w aplikacji Teams.

Administratorzy mogą kontrolować, czy Microsoft Copilot jest przypięty w Teams i Outlook, używając tej samej kontroli przypinania Copilot, która była wcześniej udostępniana do przypinania Copilot w aplikacji Microsoft 365. Administratorzy mogą również przypinać Microsoft Copilot w Teams, dodając Copilot do przypiętych aplikacji w zasadach konfiguracji aplikacji i przypisując zasady do użytkowników bez licencji w centrum administracyjnym Teams.