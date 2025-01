Microsoft: owszem, są błędy w aktualizacjach, ale nie zwracaj na to uwagi

W zaktualizowanym dokumencie pomocy technicznej firma Microsoft informuje, że osoby korzystające z Podglądu Zdarzeń (Event Viewer) mogą zauważyć błąd związany z plikiem SgrmBroker.exe z informacją: “Usługa System Guard Runtime Monitor Broker zakończyła działanie z następującym błędem: %%3489660935”.

Microsoft wyjaśnia, czemu nie psuć sobie humoru

Choć na pierwszy rzut oka może to wyglądać poważnie, nie ma się czym martwić. Microsoft twierdzi, że jedynym sposobem na wykrycie błędu jest monitorowanie Podglądu Zdarzeń. Jeśli tego nie robisz, nie zobaczysz nawet żadnych śladów ani oznak problemu, nie wpłynie to również na wydajność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo używanej maszyny. A czym jest SgrmBroker.exe? Jak wyjaśnia to producent:

SgrmBroker.exe odnosi się do System Guard Runtime Monitor Broker Service. Ta usługa została pierwotnie utworzona dla programu Microsoft Defender, ale od bardzo dawna nie jest częścią jego działania. Chociaż aktualizacje systemu Windows wydane 14 stycznia 2025 r. kolidują z inicjalizacją tej usługi, nie należy obserwować żadnego wpływu na wydajność ani funkcjonalność. Nie ma żadnej zmiany w poziomie zabezpieczeń urządzenia wynikającej z tego problemu. Ta usługa została już wyłączona w innych obsługiwanych wersjach systemu Windows, a SgrmBroker.exe obecnie nie pełni żadnej funkcji.

Microsoft twierdzi, że przyszła aktualizacja naprawi problem na dobre. Jeśli błąd w Podglądzie Zdarzeń Cię irytuje możesz go naprawić już teraz, wyłączając usługę System Guard Monitor Broker Service. W tym celu: