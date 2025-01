Microsoft ulepsza parowanie i udostępnianie między Androidem i Windowsem

Microsoft aktualizuje funkcję Phone Link

Phone Link to narzędzie systemu Windows, które umożliwia integrację smartfona z systemem na komputerze. Dzięki niemu możemy korzystać z wielu funkcji telefonu bez sięgania po niego, bo zrobimy to z poziomu ekranu komputera. Do tych funkcji należy odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych, wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości tekstowe, przeglądanie zdjęć, udostępnianie powiadomień czy uruchamianie aplikacji mobilnych. Oczywiście nie brakuje też funkcji kopiowania i wklejania między urządzeniami, co jest bardzo przydatne, bo nie wymaga podłączania telefonu za pomocą kabla.

Czytaj też: Now Bar w One UI 7 zyskuje obsługę Map Google

Microsoft chce jeszcze bardziej ulepszyć to połączenie, co zauważono właśnie w najnowszej wersji programu Windows Insider, więc nie są one jeszcze dostępne dla wszystkich, ale to zapewne tylko kwestia czasu, aż będziemy mieli dostęp. Phone Link zyskał trzy główne uaktualnienia, które na pewno spodobają się użytkownikom.

Przede wszystkim będziemy mogli teraz bezpośrednio sparować nowy telefon z systemem Android, korzystając z dedykowanego panelu po prawej stronie menu Start. Dzięki temu nie trzeba będzie szukać aplikacji Phone Link, co czyni cały proces szybszym i łatwiejszym. Tutaj warto też wspomnieć, że to szybsze parowanie dotyczy również iPhone’ów. Po sparowaniu wspomniany panel obsługuje teraz wyświetlanie połączonego iPhone’a i statusu łączności, co było wcześniej dostępne tylko dla Androida.

Czytaj też: Galaxy S25 Edge zdradza swoje tajemnice. Nie będzie tak dobrze, jak myśleliśmy

W panelu znajdziemy również kilka przydatnych skrótów, takich jak wiadomości i połączenia, by dostęp do najważniejszych funkcjonalności był łatwiejszy. Ponadto panel Phone Link w menu Start pozwala teraz użytkownikom Windowsa szybko udostępniać pliki swoim podłączonym smartfonom z systemem Android lub iOS. Aby rozpocząć, wystarczy kliknąć nowy przycisk Send files (Wyślij pliki) u dołu panelu.

Czytaj też: Kolejna rewolucja od Xiaomi. HyperOS 2.1 wkrótce w Twoim telefonie

Te zmiany są dostępne w Windows 11 Insider Preview Build 4805 i nowszych w kanale Beta oraz 26120.3000 i nowszych w kanale Dev. Konieczna jest też aplikacja Phone Link w wersji 1.24121.30.0 lub nowszej. Nie wiemy jeszcze, kiedy Microsoft zdecyduje się wypuścić te ulepszenia w stabilnej wersji, ale powinno się to stać w najbliższym czasie.