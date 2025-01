Firefox 134 z ważną nowością oraz kilkoma ulepszeniami

Dzięki nowej, stabilnej wersji Firefox w końcu zyskał wsparcie dla sprzętowo przyspieszanego odtwarzania HEVC (“high efficiency video codec”) oraz H.265 w systemie Windows. Dla porównania, Google Chrome otrzymał wsparcie dla dekodowania H.265 już w 2022 roku, kiedy Mozilla się temu sprzeciwiała.

Firefox 134 – aktualizacja już możliwa

Nowa edycja przeglądarki Firefox to jedna zmiana wizualna – ale póki co tylko dla użytkowników z USA i Kanady. Odświeżony układ nowej karty charakteryzuje się przeniesionym logo i widżetem pogody, priorytetem wyszukiwania w sieci, skrótami i polecanymi historiami na górze. Aktualizacja obejmuje zmiany w interfejsie użytkownika karty dla polecanych historii i pozwala użytkownikom z większymi ekranami zobaczyć do czterech kolumn, co pozwala na lepsze wykorzystanie miejsca.

Pojawiają się także udoskonalenia w blokowaniu wyskakujących okienek w przeglądarce, które nie powinny już być tak nachalne. Ponadto Firefox obsługuje teraz gesty trzymania touchpada w systemie Linux. Oznacza to, że przewijanie można teraz przerwać, kładąc dwa palce na touchpadzie. Dostępność Ecosii została rozszerzona na wszystkie języki w regionie niemieckim, a także w Austrii, Belgii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.



Czytaj też: Firefox gotowy do aktualizacji. Pełna sprawność przeglądarki powraca

Wraz z tą nową wersją pojawiło się również kilka poprawek bezpieczeństwa. Są to:

CVE-2025-0244 – podszywanie się pod pasek adresu przy użyciu nieprawidłowego schematu protokołu w przeglądarce Firefox dla systemu Android;

CVE-2025-0245 – ominięcie ustawienia ekranu blokady w Firefox Focus dla Androida;

CVE-2025-0246 – podszywanie się pod pasek adresu przy użyciu nieprawidłowego schematu protokołu w przeglądarce Firefox dla systemu Android;

CVE-2025-0237 – interfejsy API WebChannel podatne na ataki typu “confused deputy”;

CVE-2025-0242 – naprawiono błędy bezpieczeństwa pamięci w przeglądarkach Firefox 134, Thunderbird 134, Firefox ESR 115.19, Firefox ESR 128.6, Thunderbird 115.19 i Thunderbird 128.6

Czy warto dokonać aktualizacji? Jak najbardziej. Możesz to zrobić już dzisiaj.