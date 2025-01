Home Nauka Przerażające ostrzeżenie w Japonii. Eksperci mówią o nadchodzącym trzęsieniu ziemi

Przerażające ostrzeżenie w Japonii. Eksperci mówią o nadchodzącym trzęsieniu ziemi

Pod rowem Nankai stanowiącym połączenie dwóch płyt kontynentalnych dochodzi co jakiś czas do bardzo silnych wstrząsów. Takie trzęsienia stanowią ogromne zagrożenie dla społeczności zamieszkujących cały region, zwykle powtarzając się co 90 do 200 lat. Naukowcy sugerują, że taki kataklizm może wystąpić po raz kolejny w niedalekiej przyszłości.