NaszeAuto – nowy program dopłat do zakupu elektryka w Polsce. Oto co warto nim wiedzieć

Program NaszeAuto to następca systemu dopłat Mój elektryk, w ramach którego można uzyskać maksymalnie 40 tys zł dofinansowania (w ramach poprzedniego programu można było uzyskać mniej, bo tylko 27 tys. zł dla osób fizycznych). Jest ponownie skierowany do osób fizycznych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, a nabór wniosków ruszy już na dniach, bo 3 lutego. NFOŚiGW przewiduje, że dzięki programowi zostanie zakupionych około 40 tys. pojazdów elektrycznych. Warto wiedzieć, że pula środków pochodzących z KPO na tę inicjatywę wynosi 1,6 mld zł. Przewidziano też dodatkowy bonus dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, jak również premię za złomowanie samochodu (do 10 tys. zł) oraz dla osób o niższych dochodach (do 135 tys. zł rocznie).

Poniżej prezentujemy kompletne zestawienie kwot dofinansowania ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska z podziałem na upoważnione podmioty (osoby fizyczne/JDG) oraz formy zakupu auta elektrycznego w ramach nowego programu NaszeAuto (zakup lub leasing/wynajem):

Osoby fizyczne, zakup: 18 750 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 000 zł premia za zezłomowanie + 11 250 zł premia za niski dochód (do 135 tys brutto).

Osoby fizyczne z kartą dużej rodziny, zakup: 30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 5 000 zł premia za zezłomowanie + 5 000 zł premia za niski dochód.

Osoby fizyczne, leasing/wynajem: do 30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 5 000 zł premia za zezłomowanie + 5 000 zł premia za niski dochód.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, zakup: 30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 000 zł premia za zezłomowanie.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, leasing/wynajem: do 30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 000 zł premia za zezłomowanie.

Jakie auta zostaną objęte wsparciem w ramach programu NaszeAuto? Chodzi głównie o elektryki o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane (w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto, bez VAT). Co ciekawe, do programu łapią się też samochody demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich (białe tło tablicy i zielone znaki).