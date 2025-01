Gigabitowy internet przestaje być luksusem. Netia zwiększa zasięg o 2 mln nowych domów i mieszkań

Kolejne 2,1 mln gospodarstw domowych – o mniej więcej tyle wzrosła dostępność usługi szybkiego internetu o przepustowości 1 Gb/s oferowanej przez firmę Netia dzięki porozumieniu z operatorem hurtowym Polski Światłowód Otwarty (PŚO). Oczywiście zasięg w swoim miejscu najlepiej będzie sprawdzić na stronie operatora, ale warto wspomnieć, że aktualnie z internetu o prędkości rzędu 1 Gb/s pod marką Netia może skorzystać już ponad 9 mln gospodarstw domowych w Polsce. Z tego aż 6,5 mln stanowią łącza partnerów hurtowych (m.in. sieci budowane w ramach POPC przez takie firmy jak: Nexera, Fiberhost, czy Orange Polska).

W przypadku łączy światłowodowych realizowanych z wykorzystaniem sieci własnej Netii, konsumenci mogą liczyć na nieco więcej – do 2 Gb/s pobierania (download) i do 1 Gb/s wysyłania danych (upload). W nowych lokalizacjach Netia oferuje abonamenty od 65 zł dla zabudowy wielorodzinnej w prostej ofercie, która zachęca do związania się z operatorem na lata, a nie tylko na jeden kontrakt, jak to często bywa w konkurencji – twierdzi Piotr Rożalski, Kierownik Działu Rozwoju Oferty B2C i Projektów Łączonych w Netii. Według ostatnich danych w zasięgu PŚO znajduje się już ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 846 tys. to sieć światłowodowa.

Czytaj też: Plus i Netia współpracują z Polskim Światłowodem Otwartym. Kolejne miliony gospodarstw domowych z zasięgiem szybkiego internetu stacjonarnego

Warto przypomnieć, że Netia, będąca częścią Grupy Polsat Plus, podjęła współpracę z operatorem hurtowym Polski Światłowód Otwarty w drugiej połowie ubiegłego roku. Jak pisała wtedy Joanna, dla typowego użytkownika ta umowa oznacza jedno, jeszcze łatwiejszy dostęp do internetu od Netii i Plusa. Współpraca pozwoli Plusowi dostarczyć usługi w ponad 10 milionach mieszkań i domów, docierając do blisko 23 mln mieszkańców Polski. Z tego ponad 8 milionów gospodarstw domowych, w których mieszka ponad 19 milionów mieszkańców naszego kraju, będzie miało dostęp do łącza o prędkości do 1 Gb/s.