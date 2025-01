Zapomnij o Smarcie czy Mini Cooperze. Te kompaktowe samochody elektryczne mają wygryźć je z rynku

Elektryczny samochód NIO Firefly ma być chińską odpowiedzią na Smarty i Mini

Szanghajska firma NIO, dla której elektryczne samochody oraz ściśle związane z nimi akumulatory są od lat chlebem powszednim, dostrzegła potencjał w specyficznej niszy. Mowa o kompaktowych, a nawet superkompaktowych samochodach miejskich, które nie są wprawdzie całkowitą nowością na rynku (każdy zna przecież Mini Coopery i Smarty od Mercedes-Benz), ale mogą zaliczyć małą rewolucję w erze zachwytu elektrycznymi formami napędu. Przejawem tej rewolucji ma być zresztą Firefly BEV, a więc najnowsze dzieło firmy NIO w formie elektrycznego hatchbacka o kompaktowych gabarytach.

Firefly ma trafiać w ręce specyficznych kierowców, bo tych, którzy ograniczają swoje podróże głównie do obrębu własnego miasta i szukają aktualnie nowoczesnego, przyjaznego środowisku i przede wszystkim bardzo zwrotnego pojazdu. Nie jest to jednak byle metalowa puszka na kołach, a ciekawe połączenie futurystycznego stylu dostępnego w kolorze cytrynowym, lawendowym i beżowym z praktycznością, które może się podobać. Mowa o trzech okrągłych światłach na przodzie i tyle, szklanym dachu czy 92-litrowym bagażniku na przodzie i do nawet 1250-litrowego na tyle (po złożeniu tylnych siedzeń). Zachwyca jednak nie tylko pojemnością, ale też niewielkim promieniem skrętu, który wynosi ledwie 4,7 metrów. Innymi słowy, dzięki Firefly problemy z parkowaniem i jazdą po ciasnych uliczkach pójdą w zapomnienie. Zwłaszcza że samochód ma oferować w pełni autonomiczne parkowanie.

Niestety NIO nie zdradził szczegółów na temat specyfikacji technicznej Firefly, a to bardzo utrudnia nam ogólną ocenę tego miejskiego samochodu elektrycznego. Wiemy tylko tyle, że ten model zrobi użytek z innych akumulatorów od standardowych dla tego producenta 100- i 75-kWh pakietów. Pewne jest jednak, że kiedy trafi do użytku, będzie czerpać pełnymi garściami nie tylko ze stacji ładowania, ale przede wszystkim usługi wymiany akumulatora w ramach BaaS, czyli “akumulatora jako usługi”. Jest to o tyle ciekawe, że firma chce zdominować zwłaszcza europejski rynek swoim nowym dziełem i dlatego zresztą Firefly został zaprojektowany tak, by spełniać wymagania testów zderzeniowych Euro NCAP na poziomie pięciu gwiazdek.

Wedle ogłoszeń NIO planuje aktualnie tworzyć ekonomiczne stacje szybkiej wymiany akumulatorów, które będą specjalnie dostosowane do Firefly. Koszty takich stacji mają być nawet o jedną trzecią niższe niż standardowych stacji, którymi zarządza aktualnie producent, co może pomóc rozwiązać jeden z głównych problemów adopcji EV w Europie – ograniczoną infrastrukturę ładowania. Cenowo również Firefly może zaciekawić, bo kosztuje przynajmniej 19300 euro, a więc o kilka tysięcy złotych mniej od konkurencji. Nie liczcie jednak na dostępność z dnia na dzień, bo pierwsze egzemplarze pojawią się w Chinach w kwietniu 2025 roku, a niedługo później mają trafić na rynki europejskie w ramach współpracy z lokalnymi dystrybutorami.