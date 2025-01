Nothing aktualizuje kolejne smartfony do wersji Nothing OS 3.0, bazowanej na Androidzie 15

Nothing pracowicie wszedł w nowy rok. Jeszcze w grudniu rozpoczął bowiem aktualizację oprogramowania do bazowanej na Androidzie 15 wersji Nothing OS 3.0, rozpoczynając od Nothing Phone (2a) i Nothing Phone 2