Nowości MSI na CES 2025 – komputery spod znaku AI i gamingowe monitory

MEG VISION X AI – komputer stacjonarny z AI i ekranem w obudowie

MEG VISION X AI to seria komputerów w obudowach wieżowych, które wyposażone zostały w nowatorski system sterownia komputerem za pomocą interfejsu AI HMI, który wykorzystuje stanowiący część przedniego panelu ekran dotykowy FullHD o przekątnej 13″, wbudowane głośniki i mikrofon. AI HMI rozpoznaje scenariusze użytkowania, automatyczne dostosowuje parametry pracy i oferuje praktyczne widżety sztucznej inteligencji. Wbudowany ekran może być wykorzystywany jednak nie tylko do monitorowania i kontroli pracy maszyny – w razie czego można go wykorzystać jako pełnoprawny ekran użytkowy do pracy.

MEG VISION X AI wyposażony został w chłodzenie z wentylatorami umieszczonymi z boku, zwalniając przestrzeń z przodu dla ekranu i poprawiając cyrkulację wewnątrz obudowy zarówno dla karty graficznej, jak i płyty głównej, która wyposażona została w dodatkowe radiatory Glacier Armor. System chłodzenia oczywiście jest w pełni sterowany przy pomocy AI HMI, by zapewnić optymalne parametry pracy i ciszę.

Wnętrze tych komputerów to klasyka, ale w najnowocześniejszym wydaniu – poza najnowszymi układami graficznymi RTX 50xx znajdziemy tam procesory Intel Core Ultra 2, pamięci DDR5 UDIMM, szybką szynę PCIe 5.0 i zintegrowaną łączność bezprzewodową Wi-Fi 7.

Mniaturowe komputery Cubi NUC

Nie wszędzie potrzebne są maszyny tak duże i mocarne, jak opisana powyżej. Dla użytkowników, którzy pragną dobrej mocy obliczeniowej przy jak najmniejszej inwazyjności komputera MSI wprowadziło do oferty miniaturowe maszyny Cubi NUC.

Maleństwa te są wyposażone w układy Intel Core Ultra w architekturze Lunar Lake z NPU, dwa porty Thunderbolt 4, dwa porty USB-A 10 Gbps, dwa złącza Ethernet 2,5 Gbps, HDMI oraz łączność bezprzewodową Wi-Fi 7. Ciekawostką jest możliwość sterowania zasilaniem wprost ze zgodnych monitorów MSI.

Na serię Cubi NUC składają się dwie maszyny – mocniejsza z nich, Cubi NUC AI+ 2M, ma obudowę o pojemności 0,8 litra, mniejszy, Cubi NUC AI 1UM, tylko 0,5 litra, przy niewiele słabszych parametrach.

Monitory dla graczy

MSI od dawna ten segment traktuje bardzo poważnie, i tak też prezentują się tegoroczne nowości. Wszystkie zaprezentowane na CES 2025 modele wyposażone zostały w najnowszą odsłonę złącza Display Port 2.1a, która oferuje przepustowość do 20 Gbps na kanał, co przy 4 kanałach daje łącznie 80 Gbps, czyli 2,5 raza więcej danych, niż pozwala dotychczasowy najpopularniejszy standard Display Port 1.4a. A to pozwala na obsłużenie rozdzielczości 4K nawet przy odświeżaniu 240 Hz.

Takie właśnie parametry ma monitor MPG 272URX QD-OLED – 27 cali przekątnej, rozdzielczość 4K i odświeżanie 240 Hz. Jest to oczywiście monitor z matrycą QD-OLED, czyli wykorzystujący kropkę kwantową dla lepszej reprodukcji barw. Drugą z nowości jest model MPG 272QR QD-OLED – także z matrycą 27″ QD-OLED, ale z QHD (2560×1440), co pozwoliło uzyskać odświeżanie aż 500 Hz.

Dla użytkowników, którym 27 nie wystarcza, MSI wprowadziło monitor MPG 322URX QD-OLED – jest to większa wersja pierwszego z opisanych modeli, o przekątnej 32 cale, rozdzielczości 4K i odświeżaniem 240 Hz.

Poza ekranami wykonanymi w technologii OLED MSI zaprezentował także nowość z ekranem LCD IPS i podświetleniem Mini LED. Model MPG 274URDFW E16M ma przekątną 27 cali i może pracować w dwóch trybach natywnych (tzw. Dual Mode) – 4K z odświeżaniem 160 Hz i FHD przy 320 Hz – przełączanie odbywa się z użyciem AI, która wykrywa rozdzielczość i dostosowuje odświeżanie. Podświetlenie mini LED pozwoliło na uzyskanie 1152 stref wygaszania, co rozszerza możliwości działania ekranu w trybach HDR i poprawia jakość obrazu.