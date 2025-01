Plus obniża ceny telefonów i smartwatchy. Każdy znajdzie coś dla siebie

Styczniowe rabaty na telefony i smartwatche w Plusie

Chociaż za oknem nie ma śniegu, to i tak mroźna atmosfera panuje w najlepsze. Plus chce nas więc rozgrzać i dodać kolorów panującej na zewnątrz szarości. Z tej okazji przygotował dla nas kolejną ofertę promocyjną, w ramach której możemy kupić smartfony i smartwatche w dużo niższych cenach. Jeśli zależy wam na wniesieniu nowych kolorów do swojego życia, przygotowano model Motorola edge 50 fusion w szalonych kolorach Hot Pink lub Marshmallow Blue. To coś dla fanów przykuwającego oczy designu.

Smartfon oferuje nie tylko ładne kolory, ale też 6,7-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędza go Snapdragon 7s Gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Po stronie aparatów mamy 32-megapikselową kamerkę do selfie, a z tyłu zestaw składający się z 50-megapikselowego aparatu głównego i aparatu 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Dużą zaletą jest bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68W. Dzięki obniżce o 400 zł Motorola edge 50 fusion 12/512 GB jest dostępna za 1499 zł, przy 12 ratach po 124,82 zł/mies. oraz 1 zł na start.

W ofercie promocyjnej znalazło się znacznie więcej urządzeń. Oto modele, których ceny obniżył Plus: