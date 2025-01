W Chinach powstał pierwszy taki pociąg na świecie. Składa się z włókna węglowego

Takowe są o około 11 procent lżejsze od konwencjonalnie produkowanych. Dzięki temu można zmniejszyć zużycie energii o 7 procent, co w końcowym rozrachunku zapewnia redukcję powstawania problematycznego gazu cieplarnianego o 130 ton. Pojazd ten kursuje na linii metra w Qingdao, w prowincji Szantung na wschodzie Chin.

Czytaj też: Chińczycy muszą ratować się robotami. Wszystko przez fatalną demografię

CETROVO 1.0, bo takim mianem jest określany nowy pociąg, wyposażono w konstrukcje nośne wykonane głównie z włókna węglowego. To właśnie ten krok doprowadził do ograniczenia masy całej konstrukcji, a co za tym idzie – zwiększenia energooszczędności. Linia, na której opisywany pojazd wykonuje kursy, składa się z 41 stacji rozciągniętych na długości 60 kilometrów. Zmniejszenie wagi pociągu oznacza niższe zapotrzebowanie na energię, która go napędza, co z kolei ogranicza powstawanie gazów cieplarnianych.

Gdybyśmy chcieli zrównoważyć redukcję emisji o około 130 ton, to musielibyśmy zasadzić drzewa na obszarze o powierzchni prawie 7 hektarów. A mówimy przecież o tylko jednym mieście, w którym zdecydowano się wprowadzić tę technologię. Co istotne, włókno węglowe cechuje się wysoką wytrzymałością, dzięki czemu będą wypadały w wyznaczonym zastosowaniu przynajmniej tak samo dobrze, jak wdrażane do tej pory konstrukcje metalowe.

Wprowadzony do użytku chiński pociąg CETROVO 1.0 został wykonany z włókna węglowego. Nowa konstrukcja sprawia, że taki pojazd jest lżejszy, dzięki czemu cechuje się ograniczonym zużyciem energii, a co za tym idzie – zmniejszonymi emisjami gazów cieplarnianych

I to mówiąc o sprawie z wyjątkowo dużym marginesem bezpieczeństwa, ponieważ szacuje się, że włókno węglowe jest około pięć razy mocniejsze niż stal, osiągając przy tym zaledwie 25% jego masy. Takie parametry sprawiają, iż mówimy o materiale wykazującym ogromny potencjał w kontekście projektowania konstrukcji kolejowych. Wyższa wytrzymałość i dłuższa żywotność to kolejne z oczywistych zalet, a dodajmy do tego coś jeszcze: ograniczone wibracje, dzięki czemu wzrośnie komfort podróży takim pociągiem.

Czytaj też: Nagrali, jak chiński klucz do lotniczej potęgi sunie po niebie. Co wiemy o J-50?

Przeprowadzone w ubiegłym roku testy wykazały, że chiński pociąg z włókna węglowego jest w stanie poruszać się z prędkością 140 kilometrów na godzinę. Przy okazji inżynierowie wykonali szereg testów systemowo-pojazdowych. Po pomyślnym przejściu wszystkich tych prób został dopuszczony do przewozu pasażerów. Za sprawą pełnej automatyzacji i inteligentnych funkcji bezpieczeństwa CETROVO 1.0 ma być dostępny do jazdy niemal bez przerwy, zapewniając przy tym wyższy komfort i zredukowane zagrożenie kolizjami.