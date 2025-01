Przyszłe zegarki Galaxy Watch mogą pomóc wykrywać wczesne objawy cukrzycy

Następne Galaxy Watch będą oferować jeszcze więcej funkcji monitorowania zdrowia

Samsung, podobnie jak inni producenci, stale rozwija swoje zegarki pod kątem monitorowania stanu naszego organizmu. Standardem stało się monitorowanie tętna, śledzenie snu, tlenu we krwi czy stresu i takie opcje oferują nam już nawet opaski sportowe i to takie z niższej półki. Dlatego firmy stale szukają sposobów, jak wyróżnić swoje flagowe smartwatche. Dzięki temu dostajemy w nich już takie funkcjonalności, jak EKG, wykrywanie migotania przedsionków, a nawet pomiar ciśnienia.

Od dawna mówi się, że kolejnym krokiem południowokoreańskiego giganta będzie dodanie monitorowania poziomu glukozy we krwi, oczywiście nieinwazyjne. Wygląda na to, że ta funkcja może być jeszcze bliższa wprowadzenia, niż wcześniej zakładaliśmy. Dr. Hon Pak, starszy wiceprezes i szef zespołu ds. zdrowia cyfrowego Mobile eXperience Business, w Samsung Electronics, powiedział, że firma pracuje nad nowym algorytmem sensora, który pomoże w wykrywaniu wczesnych objawów cukrzycy.

Tradycyjny glukometr mierzy poziom glukozy we krwi poprzez wbicie igły w ciało, by w ten sposób uzyskać dostęp do próbki krwi. Tymczasem rozwiązanie Samsunga ma wyeliminować konieczność kłucia.

Łącząc nasze długoletnie innowacje w zakresie sensorów z przewodnictwem w dziedzinie sztucznej inteligencji, chcemy zwiększyć nasze możliwości zapobiegania chorobom, wykraczając poza bezdech senny i rozszerzając się na schorzenia kardiometaboliczne. W szczególności glikemia jest dla nas ważnym obszarem zainteresowania, a Samsung pracuje nad opracowaniem algorytmu sensora, który przewiduje wczesne objawy cukrzycy — wraz z nieinwazyjną technologią monitorowania glikemii i ciągłym monitorowaniem glikemii — zintegrowanym coachingiem żywieniowym.

Firma pracuje nad tym od lat, podobnie jak też inne firmy, ale jak na razie nikomu się to nie udało. Jednak, jeśli Samsungowi naprawdę się to uda, to czeka nas prawdziwy przełom. Oczywiście taki sensor nie zastąpi tradycyjnego glukometeru, choć wielu osobom na pewno będzie mógł pomóc w dbaniu o zdrowie i uniknięciu gorszych schorzeń, alarmując ich o zbyt dużym poziomie cukru we krwi.

Czy ta nowość znajdzie się na pokładzie tegorocznych Galaxy Watch? Trudno powiedzieć. Jak już wspomniałam, Samsung rozwija tę technologię od dawna i być może właśnie w tym roku doczekamy się jej zaimplementowania.