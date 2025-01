Puzzle Chat & Date – nowy wymiar aplikacji randkowych

Zanim randki – analiza psychologiczna

Puzzle Chat & Date wyróżnia proces rejestracji. W trakcie wprowadzania danych przechodzimy zaawansowany test psychologicznych przygotowanych przez specjalistów w dziedzinie relacji międzyludzkich.

To one są podstawą do poznawania innych użytkowników aplikacji, których nie wybieramy na podstawie wyglądu. Aby uzyskać dostęp do zdjęcia danej osoby ukrytej za 6-elementowymi puzzlami musimy zacząć rozmowę. W miarę jej trwania kolejne puzzle ustępują, a dzięki temu możemy skupić się na nawiązaniu relacji z nowo poznaną osobą.

W tradycyjnych aplikacjach randkowych często dochodzi do szybkiej oceny na podstawie zdjęcia. My chcemy, aby użytkownicy najpierw poznali się od strony osobowości mówi Marta Wieczorek, współzałożycielka Puzzle Chat & Date

Oczywiście możemy ten etap pominąć i przejść od razu do zdjęć, ale wymaga to wykupienia opcji premium. Same fotografie są weryfikowane przez algorytmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu jest mniejsze prawdopodobieństwo, że trafimy na oszustów.

Brzmi to nietypowo, ale wygląda na to, że lekkiego spowolnienia w nawiązywaniu relacji faktycznie potrzebujemy, bo aplikacja szybko znalazła się na 8. miejscu aplikacji randkowych dostępnych w sklepie Google Play.

Puzzle Chat & Date to nie tylko randki

Poza łączeniem w pary Puzzle Chat & Date służy do nawiązywania głębokich relacji oraz przyjaźni. W czasach rosnącego problemu samotności możliwość poznania kogoś, niekoniecznie w celu stworzenia intymnej relacji, to coś, co może mieć szansę powodzenia.

Aplikacja jest, póki co, dostępna w Polsce, ale jej twórcy już planują ekspansję na Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone.

Puzzle Chat & Date znajdziecie do pobrania w sklepie Google Play oraz Apple AppStore.