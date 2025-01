Razer Blade 16 2025 – najcieńszy laptop gamingowy Razer, jaki kiedykolwiek zaprojektowano

Travis Furst, szef działu notebooków i akcesoriów w Razer, reklamuje nowy model słowami: “to przełom, łączący ultraprzenośną konstrukcję z potężną wydajnością. Jest dostosowany do graczy, którzy wymagają najlepszej mobilności bez uszczerbku dla mocy lub funkcji, prawdziwie ucieleśniając to, jak wygląda przyszłość laptopów do gier”. Czy ma rację?

Razer Blade 16 – moc dla bezkompromisowego grania

Zacznę od tego, że Razer Blade 16 jest bardzo wytrzymały – ma obudowę unibody, precyzyjnie wyciętą z jednego bloku aluminium, aby zminimalizować rozmiar bez uszczerbku dla wytrzymałości. Aby osiągnąć ultracienki profil, laptop wyposażono w nowej generacji system chłodzenia komory parowej z podwójnym wentylatorem, co ma jednocześnie zapewniać ciszę pod obciążeniem. Nowe rozwiązanie chłodzące pokrywa 57% powierzchni płyty głównej i ma żebra wylotowe o grubości 0,05 mm, aby zapewnić większe rozpraszanie ciepła w rozwiązaniu o niskim profilu.

Razer Blade 16 jest wyposażony w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU z 24 GB pamięci GDDR7 VRAM. Kaustubh Sanghani, wiceprezes ds. produktów GPU w firmie NVIDIA, podsumowuje: “W firmie Nvidia jesteśmy oddani przesuwaniu granic tego, co jest możliwe w grach i tworzeniu. Karta GeForce RTX 5090 Laptop GPU w komputerze Razer Blade 16 z technologią DLSS 4 i układami NVIDIA NIM uosabia to zaangażowanie, zapewniając niezrównaną wydajność i możliwości AI, które umożliwią graczom i twórcom osiągnięcie nowych szczytów”.

Razer Blade 16 jest wyposażony w procesory AMD Ryzen AI 9, dzięki czemu może zaoferować maksymalną wydajność SI. AMD Ryzen AI 9 HX 370 z 12 rdzeniami/24 wątkami służy do obsługi dużych obciążeń i intensywnych sesji gier. Wyposażony w NPU o mocy do 50 TOPS, zapewnia użytkownikom dostęp do doświadczeń Copilot+, w tym narzędzi do tworzenia obrazów z Cocreator, tłumaczeń na żywo podczas oglądania treści międzynarodowych z Live Captions i ulepszonych efektów Windows Studio w celu zwiększenia ich prezentacji.

Wyświetlacz QHD+ 240 Hz OLED osiąga szybkość reakcji 0,2 ms. Jest otoczony cienkimi ramkami o grubości 4,7 mm, które nie przeszkadzają w zabawie lub pracy kreatywnej. Razer Blade 16 ma nową klawiaturę z głębszym skokiem 1,5 mm, co daje o 50% większy skok i ~63 g siły aktywacji, zapewniając ogólnie bardziej responsywne wrażenia podczas pisania.

Razer Blade 16 (2025) będzie dostępny na stronie razer.com i u wybranych sprzedawców w pierwszym kwartale b.r.