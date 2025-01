Nie na wodór i nie na benzynę. Takiego silnika jeszcze na świecie nie było

Zamiast paliw kopalnych spala amoniak. Dlaczego ten silnik jest tak przełomowy?

Koreański Instytut Maszyn i Materiałów (KIMM) we współpracy ze specjalistami firmy Hyundai oraz Kia zaprezentował pierwszy na świecie silnik, który wtryskuje ciekły amoniak bezpośrednio do komory spalania pod wysokim ciśnieniem. Ta technika eliminuje typowe problemy związane z amoniakiem w stanie gazowym, takie jak nierównomierna moc czy emisja szkodliwych produktów ubocznych, a że sam amoniak to niskoemisyjne i odnawialne paliwo, tego typu silnik może namieszać na rynku. Zwłaszcza że dzięki stabilnemu i obfitemu dostarczaniu paliwa do cylindrów, osiąga doskonałe parametry bez konieczności stosowania dodatków czy wspomagaczy spalania.

Czytaj też: Nowy rozdział w historii Hondy. BF300 to więcej niż zwykły silnik

Aby poprawić efektywność silnika, zespół badawczy udoskonalił układ zapłonowy oraz zoptymalizował czas wtrysku paliwa i pracę samych zaworów. Dodatkowo specjaliści opracowali specjalny system oczyszczania spalin, który redukuje emisję tlenków azotu (NOₓ) i niespalonego amoniaku. Dzięki temu silnik osiągnął znacznie lepszą wydajność termiczną i moc, jednocześnie minimalizując szkodliwe emisje w procesie spalania, co tylko podkreśla potencjał amoniaku jako praktycznego i wydajnego paliwa. Nie jest ono jednak zeroemisyjne, bo choć jego spalanie nie generuje dwutlenku węgla, to wspomniane tlenki azotu już tak.

Czytaj też: To prawdziwy samochód przyszłości! Elektryczna Quintessenza z silnikami w nietypowym miejscu

Amoniak ma jednak pewną kluczową cechę, która wyróżnia go na tle paliw kopalnych, a nawet wodoru. Jego produkcja może być realizowana w nieskończoność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i w przeciwieństwie do wodoru, jest łatwiejszy do przechowywania i transportu. To właśnie czyni amoniak praktycznym wyborem dla różnych zastosowań energetycznych, ale nie widzimy go dziś tak często w użyciu, bo po prostu silniki robiące z niego użytek nie są zbyt zaawansowane. Dlatego właśnie sukces naukowców jest tak ważny, bo wedle nich jest to wręcz “przełomowa poprawa w porównaniu do tradycyjnych technologii silników na amoniak, wprowadzająca nową koncepcję systemów napędowych”.

Czytaj też: Tego jeszcze nie widzieliście. Nagrali, jak zrzucają potężne bomby z silnikami

Chociaż amoniak otwiera obiecującą drogę do dekarbonizacji, to nadal jego wprowadzenie do użytku na masową skalę nie jest możliwe, a to przez toksyczność oraz energochłonność procesu produkcji. Jednak postęp w metodach produkcji, takich jak wykorzystanie energii odnawialnej do syntezy amoniaku, toruje drogę do jego szerszego zastosowania, a sukces w opracowaniu silników zasilanych amoniakiem stanowi kluczowy krok w kierunku włączenia tego paliwa do głównego nurtu zastosowań energetycznych. Może to potencjalnie zmienić przyszłość energetyki i transportu, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych i wspierając działania na rzecz ochrony środowiska.