Honda wypływa na szerokie wody. V8 BF300 to nowa gwiazda w świecie silników

Przez dekady Honda była znana jako światowy lider w produkcji silników, obejmującym dosłownie wszystko – od kosiarek po samoloty. Jednak brak silników V8 w jej ofercie był jedną z największych luk w portfolio. Wszystko zmieniło się w 2024 roku, kiedy Honda zaprezentowała swój pierwszy komercyjny silnik V8 – BF350, który zdobył prestiżową nagrodę Red Dot za design. Teraz producent rozwija linię tych jednostek, wprowadzając model BF300.

Honda pokazuje silnik przyszłości

Honda BF300 dziedziczy wiele technologii od swojego potężniejszego poprzednika, BF350. Oparty na 5-litrowym silniku V8 o kącie rozwarcia cylindrów wynoszącym 60 stopni, zapewnia niezawodność i minimalizację wibracji dzięki specjalnie zaprojektowanemu wałowi korbowemu. Silnik ten oferuje moc 300 KM, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla większych łodzi rekreacyjnych.

Czytaj też: Nowy silnik Wankla 40ACS od AIE. Mały gigant technologiczny

Honda wyposażyła BF300 w swoje flagowe technologie, które znacząco podnoszą jego wydajność i funkcjonalność. System BLAST (Boosted Low Speed Torque) optymalizuje moment obrotowy przy niskich prędkościach, co pozwala na płynne i dynamiczne przyspieszenie. Kolejną kluczową innowacją jest VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control), znany z silników samochodowych Hondy, który zapewnia wysoki moment obrotowy, gwarantując zarówno mocne przyspieszenie, jak i równomierne osiągi. Dodatkowo technologia ECOmo redukuje zużycie paliwa w trybie eco, co czyni BF300 idealnym wyborem na dłuższe rejsy, łączącym oszczędność z ekologicznym podejściem.

Silnik zaburtowy Honda BF300

Honda postawiła nie tylko na moc i technologię, ale także na estetykę. Model BF300 nawiązuje do designu BF350, charakteryzując się eleganckim, aerodynamicznym kształtem oraz detalami z chromowanymi akcentami i wypukłym logo. Wygląd silnika ma harmonizować z luksusowymi łodziami, podkreślając ich prestiżowy charakter.

Silnik oferuje również praktyczne funkcje, które zwiększają wygodę użytkowania. Cruise Control umożliwia utrzymanie stałej prędkości, co jest szczególnie przydatne podczas takich aktywności jak trolling czy wakeboarding. Dodatkowo system Auto-tilt pozwala na automatyczne podnoszenie i opuszczanie silnika za pomocą jednego przycisku na pilocie, co ułatwia obsługę i zapewnia większy komfort podczas korzystania z łodzi.

Nowy silnik jest dostępny w dwóch opcjach kolorystycznych: srebrnym i białym

Model BF300 został zaprezentowany podczas targów Boot Düsseldorf 2025 i jest skierowany głównie do rosnącej grupy użytkowników większych, mocniejszych łodzi rekreacyjnych. Honda planuje wprowadzenie silnika do sprzedaży w Japonii, Europie i Azji pod koniec 2025 roku. Choć cena modelu BF300 nie została jeszcze ujawniona, dla porównania bardziej zaawansowany model BF350 kosztuje około 36 338 dol.

Premiera BF300 pokazuje, że Honda chce nie tylko dogonić konkurencję, ale i zdominować segment silników zaburtowych w swojej kategorii. Połączenie mocy, niezawodności i innowacyjnych technologii sprawia, że BF300 to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie.