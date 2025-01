Zagadkowa blokada ogranicza wzrost struktur kosmicznych. Wszechświat stał się jeszcze bardziej tajemniczy

Artykuł opisujący kulisy tych ustaleń jest dostępny w Physical Review Letters. Jak zauważają jego autorzy, udało im się zidentyfikować rozbieżności pomiędzy przewidywaniami modelu Lambda-CDM, a faktycznym przebiegiem formowania się struktur kosmicznych we wszechświecie. Jest to o tyle zadziwiające, że do tej pory rzeczony model kosmologiczny świetnie sprawdzał się w kontekście wyjaśniania wielkoskalowej struktury wszechświata, jego ekspansji oraz mikrofalowego promieniowania tła.

Ale wszechświat jest tak rozległy i tajemniczy, iż jeden model nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich jego dziwactw. Tym sposobem ten przytoczony nie obejmuje zjawisk i pojęć pokroju ciemnej energii oraz ciemnej materii czy kosmicznej inflacji. W oparciu o obserwacje prowadzone w ramach projektu DESI (Dark Energy Survey Instrument) członkowie zespołu badawczego zajmującego się tą sprawą poinformowali o występowaniu potencjalnych anomalii.

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przypominają, że model Lambda-CDM nie sprawdza się w odniesieniu do pewnych problemów, takich jak tzw. napięcie Hubble’a, w ramach którego występuje rozstrzał między wynikami różnych pomiarów ekspansji wszechświata. Mając do dyspozycji nowe dane kosmolodzy postanowili wykorzystać je do dogłębnego zbadania warunków występujących we wszechświecie, a przede wszystkim – określenia, w jakim stopniu przytoczony model może zostać uznany za błędny.

W świetle ostatnich ustaleń, opartych na rozległym zbiorze danych, naukowcy uznali, że rozwój struktur kosmicznych jest obecnie ograniczony

O ile wartość stałej Hubble’a oraz gęstość materii wydają się zgodne z wcześniejszymi pomiarami – podobnie jak to, że ciemna energia zachowuje się jak stała kosmologiczna – tak nieścisłości pojawiły się w przypadku obniżonego wskaźnika wzrostu struktur kosmicznych. Autorzy podsumowują ten aspekt, mówiąc, że powstawanie tych struktur w późnym wszechświecie wydaje się znacznie stłumione względem przewidywań dotyczących sytuacji panującej we wczesnym wszechświecie.

Naukowcy stojący za tymi ustaleniami przekonują, że za najbardziej prawdopodobne wyjaśnienia wykrytego fenomenu można uznać istnienie nieznanej systematyki w danych bądź konieczność opisania nowej fizyki. Może się okazać, że sprawcami całego zamieszania są niestandardowi kandydaci na ciemną materię, którzy w nieokreślony jeszcze bliżej sposób wpływają na powstawanie struktur kosmicznych, ograniczając ten proces.