Samsung rusza z nowym programem. Chce promować recykling

Samsung zacznie skupować swoje smartfony

Samsung okazjonalnie pozwala na zwrot używanego smartfona, by zapewnić sobie zniżkę przy zakupie nowego modelu. Podobne akcje organizują też m.in. operatorzy komórkowi, jednak o ile u nich są to akcje trwające cały czas, o tyle południowokoreański gigant robił to tylko w przypadku jakichś akcji promocyjnych, np. premiery nowej generacji sprzętu. Teraz natomiast firma postanowiła uruchomić nowy program o nazwie „Galaxy Easy Compensation”, a jego celem jest redukcja odpadów elektronicznych i promowanie recyklingu.

Program pozwala użytkownikom smartfonów Samsunga sprzedawać swoje urządzenia przez cały rok. Na razie co prawda dotyczy to jedynie Korei Południowej, czyli rodzimego rynku producenta, ale wkrótce zasięg ma zostać rozszerzony na kolejne kraje. Wiceprezes Samsung Electronics Korea, Jeong Ho-jin, powiedział: „Spodziewamy się, że ten program zwiększy długoterminową wartość produktów Galaxy i przyczyni się do rozwinięcia gospodarki o obiegu zamkniętym”. Klienci będą sprzedawać swoje używane telefony w dowolnym momencie, w dodatku nie będą zobligowani do kupna nowego telefonu.

Program dotyczy obecnie następujących modeli:

Seria Galaxy S20,

Seria Galaxy S21,

Seria Galaxy S22,

Seria Galaxy S23,

Galaxy Z Fold 5,

Galaxy Z Fold 4,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 5,

Galaxy Z Flip 4,

Galaxy Z Flip 3.

Samsung podkreśla jednak, że lista urządzeń może się różnić w zależności od kraju. Zapewne bliżej ogłoszenia dostępności programu w Polsce (o ile do tego dojdzie) poznamy więcej szczegółów. Cały proces ma przebiegać bardzo prosto – na oficjalnej stronie firmy będziemy mogli uzyskać wycenę sprzętu, a jeśli oferta się nam spodoba, będziemy mogli złożyć wniosek o sprzedaż. Następnie sprzęt wysyłany jest kurierem zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie. Po otrzymaniu smartfona Samsung przetestuje go i na podstawie jego stanu przyporządkuje go do jednej z trzech kategorii — Excellent, Good lub Recycle. Następnie klientom zostanie zaoferowana cena na podstawie tej oceny.