SCULPFUN S30 Ultra – twórz cuda sztuki we własnym domu

Grawerka laserowa – do czego może Ci posłużyć? Do grawerowania nazw, dat, czy dedykacji na materiałach, dzięki czemu stworzysz unikalne, spersonalizowane rzeczy. Umożliwia również tworzenie jedynych w swoim rodzaju prezentów na różne okazje. A dlaczego akurat warto postawić na ten właśnie model?

SCULPFUN S30 Ultra – dobra cena za kolosalne możliwości

SCULPFUN S30 Ultra to projekt doskonale znanej w branży firmy TomTop. Urządzenie ma obszar grawerowania 600x600mm, dzięki czemu daje to duże pole do popisu – możesz wykonywać grawerunki na różnej wielkości powierzchniach. Ulepszony, 42-bitowy silnik krokowy, zapewnia wystarczającą moc, aby maszyna poruszała się z dużą prędkością. Moment obrotowy osiąga 4,2 kg·cm (zwykłe maszyny mają 3,1 kg·cm). Przy czym dokładność grawerowania wynosi aż 0,005 mm!

SCULPFUN S30 Ultra jest wyposażona w zaawansowaną, metalową dyszę, wspomaganą powietrzem pod wysokim ciśnieniem, która może generować przepływ powietrza pod wysokim ciśnieniem pod pompą powietrza, znacznie poprawiając wydajność cięcia, a prędkość cięcia jest ponad 5 razy szybsza niż bez wspomagania powietrzem. Silny przepływ powietrza zdmuchuje pozostałości, dzięki czemu powierzchnia pozostaje czysta.

Cała seria S30 Ultra jest wyposażona w wyłącznik awaryjny i blokadę bezpieczeństwa dla dzieci. W nagłych wypadkach dotknięcie wyłącznika awaryjnego może zatrzymać maszynę. Jeśli chodzi materiały do rzeźbienia, mamy tu wszystkie rodzaje drewna (w tym orzech, drewno wiśniowe i inne drewno o wysokiej gęstości), MDF, kamień, tekturę, plastik, skórę, płytkę PCB, tlenek glinu, stal nierdzewną 304, ceramikę, ciemny kamień. Można też ciąć we wszystkich rodzajach drewna oraz MDF-ie, płytcie akrylowej, tekturze, tkaninach nietkanych, wiórach bambusowych, skórze, niektórych płytach plastikowych i płytkach PCB.

A dlaczego napisałem, że to łatwe dla każdego? Ponieważ wraz z drukarką laserową dostarczane jest oprogramowanie, za pomocą którego każdy może zaprojektować dowolny deseń. Prosty w obsłudze interfejs oraz szeroka gama możliwości sprawiają, że każdy dopasuje grawerunek do swoich potrzeb.

SCULPFUN S30 Ultra kosztuje 675 euro, czyli ok. 2,9 tys. złotych. To naprawdę świetna cena jak za oferowane rozwiązania oraz możliwości! Jeśli zdecydujesz się spróbować, możesz zamówić grawerkę na tej stronie.