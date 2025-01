Posłuchaj rozbłysków słonecznych z ostatnich trzech lat. Tak brzmi nasze Słońce

Podstawą do stworzenia filmu są dane zbierane przez sondę kosmiczną Solar Orbiter wyposażoną w zaawansowane instrumenty do obserwacji Słońca. Jeden z tych instrumentów, Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX), rejestruje lokalizację i intensywność rozbłysków słonecznych, które są nagłymi wybuchami energii i promieniowania na tarczy słonecznej. Rozbłyski te są przedstawione na animacji jako niebieskie okręgi, których rozmiar odpowiada sile emisji promieni rentgenowskich.

Rozbłyski słoneczne występują, gdy energia magnetyczna zgromadzona w atmosferze słońca zostaje nagle uwolniona. Energia ta może przyspieszyć naładowane cząstki do prędkości bliskiej prędkości światła, wywołując szeroką paletę skutków na Ziemi – od zorzy polarnej po zakłócenia komunikacji radiowej i awarie sieci energetycznych.

Częstotliwość i intensywność rozbłysków słonecznych wzrasta, gdy słońce zbliża się do maksimum słonecznego, szczytu 11-letniego cyklu aktywności. Na nagraniu ten wzrost częstotliwości także jest widoczny, bowiem liczba niebieskich okręgów bezustannie rośnie. Warto tutaj przypomnieć, że aktualnie Słońce znajduje się w okresie maksimum aktywności, dzięki czemu okazji do obserwowania zórz polarnych wywoływanych przez rozbłyski i koronalne wyrzuty masy jest obecnie najwięcej od wielu lat.

Na filmie widać także dane z Extreme Ultraviolet Imager (EUI), który rejestruje obrazy zewnętrznej atmosfery słońca, znanej jako korona. Korona na nagraniu widoczna jest w kolorze żółtym. Można nawet powiedzieć, że jest tłem dla tarczy słonecznej, na której dochodzi do rozbłysków.

Co jednak najciekawsze, nagranie wzbogacone jest o warstwę dźwiękową. Charakterystyczny szum słyszalny w tle intensyfikuje się wraz ze zbliżaniem się sondy do Słońca i cichnie, gdy sonda się od Słońca oddala. Ten efekt jest rzeczywisty w tym względzie, że orbita sondy Solar Orbiter nie jest idealnie kołowa, przez co sonda co pół roku zbliża się do Słońca, a następnie od niego oddala.

Połączenie elementów wizualnych i słuchowych w filmie tworzy iście wciągające doświadczenie i zupełnie nowy sposób doświadczania aktywności słonecznej. Sonifikacja rozbłysków słonecznych, stworzona przez Klausa Nielsena, stanowi zupełnie nowy sposób interpretacji danych obserwacyjnych.

Ten innowacyjny projekt nie tylko zapewnia fascynujący wgląd w zachowanie słońca, ale także podkreśla znaczenie zrozumienia aktywności słonecznej i jej potencjalnego wpływu na Ziemię. Ponieważ coraz bardziej polegamy na technologii, kluczowe staje się monitorowanie i przewidywanie zjawisk pogody kosmicznej, takich jak rozbłyski słoneczne, które mimo odległości 150 milionów kilometrów dzielących nas od Słońca, mogą powodować awarie i uszkodzenia technologii na powierzchni Ziemi.