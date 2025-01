Test Shark HD440SLEU FlexStyle – najlepszy przyjaciel kobiety

Shark HD440SLEU FlexStyle – suszy, kręci i prostuje

Suszarko-lokówka Shark HD440SLEU FlexStyle to bardzo elegancko zapakowane urządzenie, z którym dostajemy zestaw końcówek do suszenia i stylizowania włosów. Mamy tu opcję unoszenia włosów, prostowania, suszenia włosów kręconych oraz specjalne końcówki do robienia loków.

Wysoka moc 1400 W, działanie na ciepło i zimno, różne tryby pracy oraz obracana końcówka to tylko początek możliwości urządzenia. Jeden ruch ręką i obracana końcówka zamienia się w poręczną suszarkę.

Jak to wszystko wygląda w praktyce? Czy działa i co ważne, czy Shark HD440SLEU FlexStyle będzie w stanie zamienić wyjątkowo oporne, proste włosy w efektowne loki? Tego dowiecie się z naszego materiału wideo, który znajduje się na początku materiału.