Trzy potęgi lotnicze łączą siły! Turbina na ciekły wodór odmieni lotnictwo

Lotnictwo od zawsze dąży do połączenia technologicznego postępu, efektywności i zrównoważonego rozwoju. Dzięki współpracy firm Turbotech, Safran i Air Liquide, świat zbliżył się do realizacji tych celów. W ramach projektu BeautHyFuel przeprowadzono pierwszy w historii test naziemny turbiny gazowej zasilanej ciekłym wodorem, zaprojektowanej specjalnie dla lekkiego lotnictwa.

Czytaj też: Nowy silnik Wankla 40ACS od AIE. Mały gigant technologiczny

Pierwsze testy na wodór w postaci gazowej odbyły się w styczniu 2024 roku. Mały silnik TP-R90, stworzony z myślą o 2-7 miejscowych samolotach, działał wówczas na sprężonym wodorze. Rok później, 13 stycznia 2025 roku, firmy Turbotech, Safran i Air Liquide osiągnęły kolejny kamień milowy: zasilenie turbiny ciekłym wodorem!

Turbina na ciekły wodór to przyszłość lotnictwa, ale dlaczego?

Wodór uznawany jest za czyste paliwo alternatywne, emitujące jedynie wodę podczas spalania w niskich temperaturach. Jednak w wyższych temperaturach (powyżej 1093oC) spalanie wodoru może prowadzić do powstawania tlenków azotu (NO x ). Mimo to, nawet przy emisji NO x , wodór pozostaje znacznie czystszą alternatywą dla paliw kopalnych, takich jak kerozyna, która emituje CO 2 , sadzę i inne szkodliwe związki.

Czytaj też: Pierwszy na świecie latający hybrydowo-elektryczny samolot pasażerski zadebiutował

Ciekły wodór oferuje także przewagę w zakresie gęstości energetycznej. Posiada niemal trzykrotnie większą wartość energetyczną niż kerozyna (33,3 kWh/kg wobec 12,0 kWh/kg). Jednak magazynowanie ciekłego wodoru wymaga zaawansowanego sprzętu zdolnego do utrzymywania temperatury -253oC, co pozostaje wyzwaniem technologicznym.

Każda z zaangażowanych firm wnosi do projektu BeautHyFuel unikalne kompetencje. Turbotech specjalizuje się w lekkich, ultraefektywnych turbinach, Safran ma ogromne doświadczenie w projektowaniu systemów napędowych i paliwowych, a Air Liquide dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie magazynowania i obsługi wodoru. Współpraca tych firm zaowocowała stworzeniem kompletnego systemu napędowego, który może zrewolucjonizować lekkie lotnictwo.

Damien Fauvet, CEO Turbotech, mówi:

To wielki krok naprzód w kierunku całkowicie zdekarbonizowanego napędu lotniczego. Nasza technologia w połączeniu z systemem kriogenicznego magazynowania Air Liquide dowodzi, że zrównoważone lotnictwo jest możliwe.

Projekt BeautHyFuel wspierany jest przez francuski rząd i Dyrekcję Generalną Lotnictwa Cywilnego (DGAC) w ramach inicjatyw związanych z transformacją energetyczną. Sukces testów turbiny na ciekły wodór otwiera nowe możliwości dla lekkiego lotnictwa i może stanowić początek drogi do całkowicie bezemisyjnych samolotów pasażerskich.

Chociaż jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, przełomowe osiągnięcie firm Turbotech, Safran i Air Liquide pokazuje, że lotnictwo oparte na wodorze nie jest już futurystyczną wizją, ale celem na wyciągnięcie ręki. W miarę rozwoju technologii i infrastruktury, wodór może stać się fundamentem dla zrównoważonego transportu lotniczego, przyczyniając się do globalnej walki z kryzysem klimatycznym.