Stajemy się mistrzami przenoszenia numerów. UKE publikuje statystyki za 2024 rok i wskazuje wygranego

Według danych UKE, w całym 2023 roku w Polsce przeniesiono 1 464 262 numery w sieciach mobilnych. Ostatnie 12 miesięcy zamknęło się z wynikiem 1 512 029 numerów, a zatem mamy do czynienia ze wzrostem i to sporym, bo o niemal 48 tys. Najgorzej w bilansie zysków i strat zdecydowanie wypadł Polkomtel, czyli operator sieci Plus, tracąc łącznie aż 115 120 numerów. Drugim w kolejności skali strat okazał się Orange Polska – stracił w 2024 roku 39 570 numerów. Niechlubne podium zamyka T-Mobile, z którego bazy wyparowało w minionym roku 12 690 numerów. Jedynym zwycięzcą okazał się P4 (operator sieci Play, dane bez b. UPC Polska) zyskując w 2024 roku 61 030 użytkowników kart SIM.

Niemniej ciekawie prezentują się statystyki za ostatni kwartał 2024 roku. Przez ostatnie trzy miesiące minionego roku dokonano łącznie przeniesienia 435 902 numerów w sieciach mobilnych. Tu ponownie jedynym wygranym jest P4 z przyrostem 16 972 numerów. W skali samego IV kwartału najwięcej stracił Orange Polska (łącznie 28 455 numerów). Na drugim miejscu wylądował T-Mobile (10 434 straconych numerów), a stawkę zamyka Polkomtel (1878 numerów na minusie). Dane UKE obejmują również sieci stacjonarne, a według danych za ostatnie 12 miesięcy nastąpiła zmiana ponad 250 tys. numerów. Co ciekawe, częstotliwość tego typu operacji znacznie spadła względem 2023 roku (o ponad 78 tys. mniej, bo wtedy liczba zmian numerów stacjonarnych wyniosła 331 523).

IV kwartale 2024 roku był za to wyjątkowo aktywny pod względem przenoszenia numerów stacjonarnych. Łącznie w ciągu ostatnich trzech miesięcy minionego roku przeniesiono 76 117 numerów – o ponad 17 tys. numerów więcej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 59 049. Skoro tylko Play okazał się wyjść z pojedynku na przenoszenie numerów zwycięsko, warto w ramach bonusu od naszej redakcji dodać, że łączna liczba stacji bazowych fioletowego operatora wyniosła na koniec ubiegłego roku 12 426. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 805 obiektów.