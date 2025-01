[WIDEO] Prawdziwy twardziel i to w niskiej cenie? W realme C75 postawiono na wyjątkowe rozwiązania

realme C75 – wytrzymały smartfon, który nie nadwyręży budżetu

Każdy producent szuka dla siebie miejsca na rynku. Dla realme C75 niemal nie ma obecnie konkurencji. To smartfon, który w cenie około 1000 złotych oferuje zarówno wodoodporność (oraz pyłoodporność) w standardach IP66, 68 i IP69. Oznacza to, że przetrwa zarówno starcie z mocnymi strumieniami zimnej i gorącej (do 80°C) wody wycelowanymi bezpośredniego w niego, jak i z zanurzeniem do 1,5 metra przez 30 minut.

Dodatkowo producent postarał się o certyfikację MIL-STD 810H sygnalizującą m.in. gotowość na gwałtowne zmiany temperatury i ciśnienia oraz odporność na wstrząsy. Udało się także zdobyć (po raz pierwszy wśród smartfonów) certyfikat TÜV Rheinland przeznaczony dla wzmocnionych urządzeń, który uwzględnia też kontrolę procesów produkcyjnych. Poświadcza przez to, że trwałość nie jest domeną tylko jednego egzemplarza.

realme C75 pod wodą

Aby udało się osiągnąć taki rezultat, producent musiał zdecydować się na przemyślenie na nowo konstrukcji smartfonu. Stąd w realme C75 znajdziemy coś na wzór poduszek powietrznych. Z tego powodu stworzono obudowę Armor Shell, która przy grubości poniżej 8 mm i masie 196 gramów zapewnia trwałość niczym z grubych, otoczonych gumą i plastikiem smartfonów. Do tego to wszystko w cenie 999 złotych w momencie premiery za wersję z 8 GB RAM-u i 256 GB na pliki.

Jak wytrzymały jest realme C75? Sprawdź nasze wideo!

Oczywiście realme C75 to także typowy przedstawiciel niskiej półki cenowej, ale z charakterystycznym podejściem do sprawy. Postawiono w nim chociażby na akumulator o nietypowej pojemności 5828 mAh. Niezależnie od niecodziennej liczby trzeba pamiętać, że to pojemność większa niż w większości smartfonów konkurencji. Do tego producent implementuje rozwiązania sztucznej inteligencji, takie jak chociażby Inteligentny Pierścień, pozwalający na łatwiejsze udostępnianie treści z telefonu do rozmaitych aplikacji i miejsc w oprogramowaniu.

realme C75 wody się nie boi

Sprawdźcie wideo z realme C75, gdzie między innymi zanurzam smartfon i korzystam z niego jak z deski do krojenia. Czy przetrwa on ten wycisk? Co jeszcze może zaoferować spragnionym wrażeń? Przekonajcie się sami!