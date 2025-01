Zagadkowa plama wiele razy pojawia się na niebie. Naukowcy wiedzą już, czym jest

Szerzej opisali je w artykule zamieszczonym na łamach Nature Communications. Emma Spanswick, która kierowała działaniami w tej sprawie, podkreśla, że tajemniczy widok był spotykany od dawna i stanowił obiekt licznych badań. Jednym z kluczowych wniosków wyciągniętych przez autorów było to, iż chodzi o źródło ciepła, które wskazuje na wyższą od spodziewanej złożoność zorzy polarnej.

Ta ostatnia pojawia się na skutek interakcji cząstek emitowanych przez Słońce z ziemską atmosferą. Wytwarzane w takich okolicznościach światło zapewnia efektowne pokazy, szczególnie często występujące w okolicach biegunów. Istotną rolę w badaniu zorzy polarnej oraz towarzyszących im plam odgrywają obecnie technologie w aparatach, które dostarczają szczegółów na temat tych zjawisk.

Postęp technologiczny dotyczy nawet dostępnych na rynku smartfonów, a co dopiero powiedzieć o czujnikach o czysto naukowym przeznaczeniu? Jak dodają członkowie zespołu badawczego stojącego za ostatnimi ustaleniami, ich zainteresowanie tytułowymi plamami pojawiło się w związku z badaniami poświęconymi STEVE, czyli Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.

Szara lub biała plama, nazywana przez naukowców strukturalną emisją kontinuum, wskazuje na wyższą od spodziewanej złożoność zjawiska zorzy polarnej

To ze względu na podobieństwa struktur towarzyszących zorzy polarnej oraz tego, co można zobaczyć w czasie występowania STEVE. W obu przypadkach cechy widma okazują się zaskakująco podobne, choć jednocześnie tzw. strukturalne emisje kontinuum są zdecydowanie rzadziej widywane. To dlatego, że STEVE stanowi odrębną część zorzy i wyraźnie łatwiej go dostrzec.

Wykorzystując obrazowanie ukazujące realne kolory zjawisk występujących na niebie, członkowie zespołu badawczego zyskali pewność, iż chodzi o źródło ciepła ściśle powiązane z zorzą polarną. Rzeczona emisja jest zwykle szara bądź biała i wskazuje na zdecydowanie wyższą złożoność zorzy polarnej niż można było do tej pory zakładać. I choć wciąż brakuje bezpośrednich informacji na temat genezy strukturalnych emisji kontinuum, to wiemy już, że istnieją powiązania z zorzą polarną.