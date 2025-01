Home Nauka Zorze polarne na horyzoncie? W kierunku Ziemi zmierza obłok plazmy ze Słońca

Zorze polarne na horyzoncie? W kierunku Ziemi zmierza obłok plazmy ze Słońca

Jeżeli ktoś zapomniał już, że Słońce aktualnie znajduje się w maksimum swojej aktywności, to teraz jest najlepsza okazja, aby sobie o tym przypomnieć. Choć gołym okiem tego nie zobaczymy, to w ostatnich dniach na powierzchni naszej gwiazdy dziennej dzieje się całkiem sporo i — co ciekawe — już w najbliższych godzinach odczuje to na sobie Ziemia.