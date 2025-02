Z Apple TV skorzystasz także na Androidzie

Apple TV dostępne wreszcie na wszystkich głównych platformach

Tak długie oczekiwanie na aplikację Apple TV było naprawdę dziwne – po drodze bowiem wsparcia doczekały się nie tylko Smart TV, ale i konsole Xbox i Playstation, komputery z Windows (niestety z ograniczonym wsparciem 4K i dźwięku przestrzennego), a nawet urządzenia Android TV. Poszkodowane były natomiast smartfony i tablety, na których korzystać z serwisu się zasadniczo nie dało.

Apple TV w wersji na Androida (po lewej) i na iOS (po prawej)

Oczekiwanie dobiegło jednak końca, Apple bowiem 12 lutego 2025 roku ogłosiło udostępnienie aplikacji dla wszystkich urządzeń z systemem Android 10 lub nowszym. Użytkownicy mogą wprost z aplikacji subskrybować usługi AppleTV+ i MLS Season Pass, dokonując płatności za pomocą Google Play Store. Nie ma natomiast w tej chwili możliwości dokonywania zakupów filmów lub oglądania już zakupionych, dostępnych w osobistej bibliotece, a także subskrybowania innych niż MLS kanałów, które dostępne są w aplikacji na iOS czy Windows (MUBI, Carnegie Hall+, Curiosity i Marque TV).

Apple TV – Pixel i iPhone

To jednak wystarczy, by uzyskać dostęp do znakomicie ocenianej biblioteki na żądanie, zawierającej zarówno seriale, jak i pełnometrażowe produkcje Apple Original. Pośród tych pierwszych warto wymienić m.in. Kulawe konie, The Morning Show, Fundacja, Ted Lasso, Władcy przestworzy, For All Mankind, Rozdzielenie, Silos, Terapia bez trzymanki, a z produkcji pełnometrażowych Samotne wilki, Zabierz mnie na księżyc, Czas krwawego księżyca, Napoleon, CODA czy Plan wycieczki. W serwisie Apple TV+ prowadzone są także transmisje Friday Night Baseball, czyli dwóch meczów baseballu bez ograniczeń lokalnych. Od 2025 roku subskrybenci Apple TV+ mogą także oglądać program Sunday Night Soccer.

Aplikacja Apple TV dla Androida dostępna jest w Google Play Store – warto jednak pamiętać, że udostępniana jest etapami, więc jeśli jej nie widać na waszym urządzeniu, trzeba będzie poczekać. Można też zrestartować raz lub dwa razy sklep Play – u mnie to pomogło i aplikacja stała się dostępna.