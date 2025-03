Pompa ciepła na wypasie. Czy teraz przekonasz się do nowoczesnego ogrzewania?

Pompa ciepła połączona z technologią Inverter Ducted Split (IDS)

Wedle zapewnień ze strony niemieckiego producenta te nowe systemy zapewniają wydajne ogrzewanie i chłodzenie, koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju środowiskowym. Nie są to bowiem wyłącznie typowe pompy ciepła, jako że dodatek do nich IDS oznacza, że robią one użytek z systemów kanałowych, które dystrybuują ogrzane lub schłodzone powietrze przez sieć przewodów połączonych z wentylacyjnymi otworami w każdym pomieszczeniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych pomp ciepła pracujących ze stałą prędkością, takie inwerterowe pompy ciepła dynamicznie dostosowują prędkość sprężarki do rzeczywistego zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie.

Tego typu podejście do systemu ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła przekłada się na szybszą reakcję na zmiany temperatury, cichszą pracę, bardziej stabilną temperaturę w pomieszczeniach oraz nawet niższe zużycie energii, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie. Takie przynajmniej są zapewnienia firmy Bosch, która chwali się również ekologicznym czynnikiem chłodniczym w swoich nowych pompach ciepła. Mowa o R-454B, który ma znacznie niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w porównaniu do tradycyjnych czynników, ale na tym jego innowacyjność się kończy.

Nowa linia pomp ciepła Bosch obejmuje cztery modele, które są dostosowane do różnych warunków klimatycznych i wymagań użytkowników. Wariant IDS Light nadaje się dla cieplejszych klimatów (efektywność chłodzenia SEER2: 15, efektywność ogrzewania HSPF2: 8.5), a najwydajniejszy IDS Ultra ma radzić sobie z temperaturami do -25 stopni Celsjusza, choć tylko do 15°C ma zapewniać całe 100% swojej mocy grzewczej. Bosch umożliwia też elastyczne łączenie nowych pomp ciepła z innymi elementami systemu grzewczego, takimi jak piec gazowy Bosch BGH96, zabudowanymi wymiennikami ciepła czy układami nawiewowymi.

Jeśli więc wierzyć zapewnieniom, nowa seria pomp ciepła Inverter Ducted Split (IDS) od Bosch stanowi istotny krok naprzód w technologii ogrzewania i chłodzenia domów. Łącząc energooszczędność, ekologię i wszechstronność, nowe modele zapewniają nowoczesne rozwiązania, które poprawiają komfort mieszkańców i zmniejszają ich ślad węglowy.