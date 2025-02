Amerykański Pentagon się chowa. Chiny budują kompleks, który rzuci na USA głęboki cień

Tajemnica Pekinu wyszła na jaw. Chiny budują największe na świecie centrum dowodzenia

W 2027 roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie świętować stulecie swojego istnienia oraz wzmożoną pracę zwłaszcza w ostatnich latach, bo tak się składa, że aktualny prezydent Chin, Xi Jinping, bardzo poważnie podchodzi do modernizacji sił zbrojnych kraju. Obejmuje to rozbudowę potencjału nuklearnego, zwiększenie integracji między wszystkimi gałęziami wojska i jednocześnie szeroko pojęte wzmocnienie zdolności operacyjnych na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni. Nie wiedzieliśmy jednak, że plany obejmą nawet “chiński Pentagon“.

Chiński Pentagon na przestrzeni roku

Najnowsze zdjęcia satelitarne pozwoliły światu zidentyfikować ambitny chiński projekt w postaci gigantycznego wojskowego centrum dowodzenia w pobliżu Pekinu. Ten nowy kompleks, o szacowanej powierzchni około 6 kilometrów kwadratowych, przyćmiewa amerykański Pentagon, który zajmuje zaledwie 0,6 km². Dla przypomnienia, Pentagon to główna siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, która pełni funkcję centrum dowodzenia amerykańskich sił zbrojnych i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli militarnej potęgi USA. Oczywiście Amerykanie nie mają się czego wstydzić, bo to centrum operacyjne dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych ma nawet własne metro, centrum handlowe, szpital, pocztę i restauracje dla 26000 pracowników, ale umówmy się – będzie wręcz śmieszny w porównaniu do 10-krotnie większego dzieła Chin.

Prace nad chińskim Pentagonem rozpoczęły się w połowie 2024 roku, kiedy to wbito pierwszą łopatę w ziemię oddaloną o około 30 kilometrów na południowy zachód od Pekinu. Analizy terenu wskazują na rozległe wykopy podziemne, sugerujące budowę fortyfikowanych bunkrów, które mają chronić najwyższe dowództwo Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w przypadku konfliktu, a w tym scenariuszy nuklearnych. Trudno się więc dziwić, że to “Pekińskie Miasto Wojskowe” przyciągnęło uwagę analityków wojskowych na całym świecie.

Aktualnie główną siedzibą chińskiego dowództwa wojskowego jest kompleks fortyfikacji w górach na zachód od Pekinu, który został zbudowany w czasach zimnej wojny, ale najwyraźniej nie odpowiada już chińskim standardom. Co ciekawe, tamtejszy rząd nie skomentował oficjalnie budowy nowej kwatery głównej, ale sama skala inwestycji sugeruje, że Chiny poczynią poważne inwestycje w zakresie swojego bezpieczeństwa międzynarodowego.