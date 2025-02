Cyfrowy Polsat pozbywa się dużego pakietu akcji Asseco Poland. Spółka odpowiada m.in za podpisy kwalifikowane

Nabywcą 9,99% akcji Asseco Poland jest zarejestrowana w Holandii spółka Yukon Niebieski Kapitał B.V. należąca do firmy Topicus, dostawcy oprogramowania operującego na terenie Europy. Z kolei ta stanowi część kanadyjskiego koncernu Constellation Software. Warto wspomnieć, że grupa Cyfrowy Polsat weszła w posiadanie pakietu akcji Asseco Poland pod koniec 2019 r., nabywając wtedy ok. 22% papierów tej spółki za blisko 1,2 mld zł. Część udziałów została w międzyczasie sprzedana, a w ostatnim czasie w posiadaniu Zygmunta Solorza było mniej więcej 10% udziałów. Jak podaje serwis CRN: do realizacji celów grupy związanej z IT nie potrzebuje zaangażowania kapitałowego w Asseco Poland. Zapowiada koncentrację działalności na trzech filarach: media, telekomunikacja i produkcja zielonej energii.

Asseco Poland, jedna z największych spółek informatycznych w Polsce, to kwalifikowany dostawca usług zaufania (QTSP), odpowiadający m.in. za system Certum i podpisy kwalifikowane. Z usług systemu szeroko korzysta m.in. administracja publiczna. Nic więc dziwnego, że na wieść o takiej transakcji, przeprowadzonej w dodatku kilka dni wcześniej, rynki finansowe zareagowały dość gwałtownie. Cena akcji początkowo spadła, ale po kolejnych informacjach dotyczących nowego właściciela udziałów sytuacja się ustabilizowała, a obecnie przebija kurs z poprzedniego dnia o blisko 10%. Opóźnienie w ujawnieniu informacji o transakcji wzbudziło falę pytań o transparentność działań Cyfrowego Polsatu.

W ocenie zarządu opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2022 r. – czytamy w uzasadnieniu Cyfrowego Polsatu.