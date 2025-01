Plus Światłowód za 0 zł przez rok. Jedyna taka oferta na rynku dla obecnych i nowych klientów

Plus Światłowód z umową na rok bez opłat

Jak to się mówi – za darmo to najuczciwsza cena. Tego typu promocje zawsze pomagają nam sporo zaoszczędzić i tak samo jest i w tym przypadku. Teraz w Plusie oferta Plus Światłowód z szybkością do 300 Mb/s dostępna jest za 0 zł (z rabatami) na 12 miesięcy, czyli cały okres trwania umowy. Aby skorzystać z promocji, wystarczy podpisać nową lub przedłużyć aktualną umowę na abonament głosowy lub internet mobilny od 59 zł/mies. co jest już kwotą po rabacie za e-fakturę. Warto jeszcze wspomnieć, że jest również jednorazowa opłata aktywacyjna, która wynosi 79 zł zarówno dla mieszkań jak i domów.

Czytaj też: Plus obniża ceny telefonów i smartwatchy. Każdy znajdzie coś dla siebie

Plus w ten sposób pokazuje, że swoje oferty kieruje nie tylko do nowych klientów, by przyciągnąć ich do swojej sieci, ale też dla tych, którzy już są klientami operatora. Promocja dostępna jest we wszystkich lokalizacjach bez dodatkowych opłat, w których dostępny jest światłowód Plusa.

Czytaj też: W Plusie Na Kartę czeka na Was gigantyczna paczka danych – 9000 GB na lata

Jednocześnie Plus cały czas dba o to, żeby powiększać zasięg swojego internetu stacjonarnego. Obecnie ponad 24 mln mieszkańców Polski są w zasięgu i mogą korzystać z możliwości szybkiego i niezawodnego internetu stacjonarnego Plusa. Natomiast Plus Światłowód dociera już do ponad 8,5 miliona gospodarstw domowych, czyli ponad 19 milionów mieszkańców Polski. W części lokalizacji maksymalna szybkość łącza wynosi aż 2 Gb/s.

Dostępność światłowodu w swojej okolicy można sprawdzić na stronie: plus.pl/swiatlowod.