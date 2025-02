Home Tech DeepSeek na cenzurowanym, również w Polsce. UODO wydaje ostrzeżenie przed chińskim chatbotem AI

Najnowszy komunikat UODO ostrzega przed korzystaniem z chińskiego chatbota DeepSeek R1, ze względu na obawy dotyczące zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych. Istnieje ryzyko, że do danych użytkowników przechowywanych w Chinach, dostęp mogą mieć tamtejsze władze. Tymczasem testy bezpieczeństwa przeprowadzane z użyciem narzędzia Wireshark pokazują, że dane są faktycznie przesyłane do Chin, co oczywiście budzi szereg pytań i bardzo niewiele jednoznacznych odpowiedzi o ich dalszy los. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie tymczasowo powstrzymać się od korzystania z tej aplikacji, a docelowo przejść na używanie modeli LLM w środowisku lokalnym, co akurat w przypadku DeepSeek R1 jest możliwe i stosunkowo proste.