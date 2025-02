To po prostu nie może działać… ale działa i raz na zawsze zmienia oblicze wojny

Mały, szybki, ale za to potężny. Dlaczego MERKÜT to “lekarstwo na czołgowy problem”?

SAVX Technology, spółka zależną Pasifik Technology, wykonała właśnie kolejny znaczący krok w segmencie dronów wojskowych, opracowując drona MERKÜT. Ten został po raz pierwszy zaprezentowany podczas SAHA EXPO 2024, a dziś jest już w pełni operacyjny i daje podstawę do opracowania jego kolejnych wariantów, bo zarówno modelu odpornego na zakłócenia, jak i przeciwpancernego. To właśnie ten drugi stanowi intrygującą odpowiedź na nowoczesne zagrożenia pancerne, jako latający bezzałogowiec, który kosztuje ułamek ceny tego, co ma niszczyć, bo mówimy tutaj o sianiu zniszczenia wśród sił pancernych wroga, a dokładniej mówiąc – samych czołgów. Dlatego właśnie MERKÜT może raz na zawsze zmienić dynamikę bitew, a to szczególnie w walce z czołgami i pojazdami opancerzonymi.

MERKÜT to coś więcej niż zwykły dron kamikaze – to precyzyjna broń stworzona z myślą o asymetrycznych konfliktach zbrojnych, która w przeciwieństwie do klasycznych rakiet czy większych bojowych dronów, jest tania. W swojej podstawowej wersji może latać do 20 minut, przelecieć nawet 8 kilometrów, zdetonować swoją głowicę wyposażoną w prawie tysiąc stalowych odłamków na dystansie od 20 do 500 cm od celu, do którego zresztą podleci bez względu na porę dnia i warunki pogodowe. Znacznie większe wrażenie robi jednak jego wariant przeciwpancerny, bo ma on zostać dostosowany specjalnie do przebijania pancerzy czołgów i transporterów opancerzonych.

Firma ma opracować takiego przeciwpancernego MERKÜTa poprzez zwiększenie jego prędkości, umożliwienie łatwego obierania konkretnych kątów uderzenia, wprowadzenie systemu do automatycznego śledzenia celu, a przede wszystkim zastosowanie głowicy kumulacyjnej HEAT, która działa jak klasyczne pociski przeciwpancerne, koncentrując energię wybuchu na jednym punkcie. Jeśli ta wersja zostanie wdrożona, może stanowić realne zagrożenie dla czołgów takich jak amerykański M1 Abrams, rosyjski T-90 czy niemiecki Leopard 2.

Bez względu na wariant drona MERKÜT, ten będzie robił użytek ze swojego podwójnego systemu zabezpieczenia detonacji głowicy (mechanicznego oraz elektronicznego), opcji powrotu do operatora w razie anulowania misji czy funkcji ochrony przed przegrzaniem, które może prowadzić do przypadkowej eksplozji. Ponieważ drony tego typu są często używane w dynamicznych i stresujących warunkach, turecka firma zadbała właśnie o taki zestaw cech, aby zwiększyć bezpieczeństwo ich użycia dla operatorów oraz sojuszniczych sił. Pewne jest więc jedno – udane stworzenie podstawowego drona MERKÜT i rozwój jego wariantu przeciwpancernego może na zawsze zmienić współczesne konflikty zbrojne, gdzie kosztowne czołgi mogą stać się bezużyteczne wobec tanich, precyzyjnych bezzałogowców latających.