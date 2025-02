Suzuki wkracza w erę elektryczną. Skuter e-Address otwiera nowy rozdział

W Indiach skuter będzie funkcjonował pod nazwą e-Access, natomiast w Europie zadebiutuje jako Address 125. Za jego produkcję odpowiada Suzuki Motorcycle India, a pierwsze egzemplarze trafią na rynek indyjski już w kwietniu 2025 roku. W Europie skuter pojawi się pod koniec roku, choć firma nie ujawniła jeszcze szczegółowych planów dotyczących sprzedaży w poszczególnych krajach.

Toshihiro Suzuki, prezes koncernu, podczas prezentacji podkreślił, że elektryfikacja to tylko jedna z dróg do osiągnięcia neutralności węglowej:

Suzuki wprowadzi na rynek różne modele elektryczne, aby przyczynić się do budowy społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Oprócz pojazdów elektrycznych oferujemy także inne rozwiązania, w tym paliwa syntetyczne, silniki wodorowe i biopaliwa, aby spełnić oczekiwania społeczne i potrzeby naszych klientów.

Suzuki e-Address to pierwszy elektryczny skuter w ofercie japońskiej firmy

Skuter e-Address napędza elektryczny silnik o mocy 5,4 KM (4 kW) i momencie obrotowym 15 Nm. Zastosowano w nim akumulator o pojemności 3,07 kWh, który zapewnia zasięg do 87 km na jednym ładowaniu. Proces ładowania do pełna trwa 6,7 godziny, co oznacza, że użytkownik będzie musiał zostawić pojazd podłączony do prądu na całą noc, jeśli zamierza korzystać z niego na co dzień.

Ciekawostką jest zastosowanie akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego (LFP), który w porównaniu do klasycznych ogniw litowo-jonowych charakteryzuje się większym bezpieczeństwem, mniejszą podatnością na przegrzewanie i dłuższą żywotnością. Jest również bardziej przyjazny dla środowiska, jednak ma niższą gęstość energetyczną, co oznacza, że na tej samej objętości przechowuje mniej energii niż konwencjonalne rozwiązania.

Oto pierwszy elektryczny skuter w ofercie Suzuki

Suzuki zaprojektowało e-Address jako kompaktowy i praktyczny pojazd miejski. Skuter wyposażono w przestronny schowek pod siedzeniem o pojemności 17 l, który pozwala na przechowywanie kasku lub niewielkich zakupów. Model charakteryzuje się nowoczesnym designem z pionowym światłem LED z przodu, dwukolorowym wykończeniem nadwozia i 12-calowymi kołami, które poprawiają stabilność jazdy.

Jednym z kluczowych elementów e-Address są tryby jazdy dostosowane do różnych warunków drogowych. Tryb Eco pozwala na maksymalne oszczędzanie energii poprzez redukcję mocy silnika, tryb A zwiększa siłę hamowania regeneracyjnego, ale nie ogranicza osiągów, natomiast tryb B symuluje sposób jazdy skuterem spalinowym z minimalnym odzyskiem energii. Model wyposażono także w system hamowania regeneracyjnego, który odzyskuje energię podczas zwalniania, oraz bieg wsteczny, co jest rzadkością w tego typu pojazdach.

Dodatkowo na pokładzie znalazł się nowoczesny, 4,2-calowy kolorowy ekran TFT LCD, który obsługuje połączenia ze smartfonem i nawigację. Suzuki zadbało także o wygodę użytkowników, oferując bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu oraz praktyczne akcesoria, takie jak przyciemniana szyba czy 27-litrowy kufer.

Suzuki e-Address trafi do sprzedaży w tym roku

Pod względem zawieszenia Suzuki zastosowało klasyczne rozwiązania – z przodu znalazł się teleskopowy widelec, a z tyłu pojedynczy amortyzator wahaczowy. W kwestii układu hamulcowego producent postawił na połączenie przedniego hamulca tarczowego z tylnym bębnowym.

Jak Tyrrell, menedżer ds. marketingu Suzuki GB, zwrócił uwagę na rosnącą rolę elektrycznych jednośladów w miejskiej mobilności:

Podczas gdy wierzymy w wielotorowe podejście do osiągnięcia neutralności węglowej, nie ma wątpliwości, że pojazdy elektryczne są doskonałym rozwiązaniem dla małych środków transportu osobistego.

Suzuki e-Address pojawi się na rynku w trzech wersjach kolorystycznych: Metallic Mat Black No.2/Metallic Mat Bordeaux Red, Pearl Jade Green/Metallic Mat Fibroin Gray oraz Pearl Grace White/Metallic Mat Fibroin Gray. Jego cena nie została jeszcze ujawniona.

Skuter ma być natomiast dostępny w Europie pod koniec 2025 roku. Jego debiut pokazuje, że Suzuki traktuje segment elektrycznych jednośladów coraz poważniej – w przyszłości możemy więc spodziewać się kolejnych modeli, być może także w segmencie sportowym.