Epson – moda i woda. Niepokojący ślad wodny naszej garderoby

Badanie przeprowadzone zostało wśród mieszkańców ośmiu krajów Europy – Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Włoh, Polski i Holandii. Wynika z niego, że produkcja, wykończenie i farbowanie odzieży należącej do przeciętnego polskiego konsumenta wymaga aż 715 266 litrów wody.

Czy Epson pomoże ograniczyć ślad wodny?

Spośród ośmiu badanych krajów Polska zajęła trzecie miejsce. Wyprzedzają nas Portugalczycy (817 131 litrów) oraz Włosi (723 744 litry). Chociaż aż 38% obywateli Polski nie zna pojęcia “ślad wodny”, aż 35% z nich jest skłonnych kupować ubrania z drugiej ręki (przeciętna dla Europy to 24%). A które wymagają najwięcej wody do produkcji? Są to dżinsy (18 tys. litrów) oraz swetry (14 tys. litrów). Z raportu dowiadujemy się, że potrzeba 43 litrów wody, aby zafarbować jedną koszulkę.

Aby pomóc w redukcji zużycia wody, Epson nawiązał współpracę z PATTERNITY – firmą produkująca odzież. Efektem kooperacji wodne jedwabie – kolekcja szali EcoVero, inspirowanych rzekami i kanałami europejskich stolic mody. Powstają one wyłącznie przy użyciu cyfrowych drukarek oraz ekologicznych atramentów pigmentowych. Taka maszyna do drukowania odzieży to Monna Lisa. Jej zastosowanie pozwala zmniejszyć zużycie wody na etapie barwienia tkanin nawet o 97%.

Maria Eagling, dyrektor marketingu Epson, komentuje:

Moda jest jedną z najbardziej wpływowych i inspirujących branż na świecie, ale jak pokazują badania, ma również znaczący wpływ na zasoby naszej planety. Nasza kolekcja ‘WaterSilks’ pokazuje, że kreatywność i zrównoważony rozwój mogą współistnieć, bez konieczności rezygnowania z jakości czy artystycznej ekspresji. Twórcy światowej klasy luksusowych marek, tacy jak Richard Quinn i Yuima Nakazato, już wdrażają bardziej zrównoważone technologie cyfrowego druku tekstylnego Epson. Wprowadzając w 2023 roku drukarkę ML-13000, Epson jeszcze bardziej redukuje zużycie wody, jednocześnie oferując elastyczne rozwiązania druku na żądanie, które ograniczają odpady i nadprodukcję.Mamy nadzieję, że nasze technologie pomogą markom przyspieszyć tę transformację.



Anna Murray, współzałożycielka i dyrektor kreatywna PATTERNITY, dodaje

Prawie trzy czwarte powierzchni Ziemi pokrywa woda – to fakt, który fascynował nas od samego początku i sprawił, że ten projekt był dla nas szczególnie inspirujący. ‘WaterSilks’ prezentuje szlaki wodne, które definiują europejskie stolice mody – od energii życia nad Tamizą w Londynie, przez spiralną symbolikę Sekwany, po pulsujące mediolańskie kanały i surową ekspresję berlińskiej Sprewy. Te wzory podkreślają nierozerwalny związek między życiem miejskim, zasobami naturalnymi i modą.



Korzystając z innowacyjnej, bardziej zrównoważonej technologii druku Epson, można zminimalizować zużycie wody i odpadów, udowadniając, że odważna, ekspresyjna moda może powstawać przy minimalnym wpływie na środowisko.