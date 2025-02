Europa nie miała tak zaawansowanego pocisku. Amerykański Hellfire pójdzie w odstawkę?

Europejska odpowiedź na precyzyjne ataki dalekiego zasięgu. AKERON LP zdał najważniejsze testy

Europa poprawia swoje możliwości bojowe na wiele sposobów, a jednym z nich jest program MAST-F (Missile Air-Sol Tactique Futur). Ten został zapoczątkowany z myślą o uzbrojeniu europejskich śmigłowców bojowych oraz innych jednostek taktycznych w broń nowej generacji. Jego cel jest prosty – zapewnić Europie technologiczną autonomię, a tym samym odciąć się w pewnym stopniu od dostaw broni spoza Unii Europejskiej. Nie jest to łatwe, ale jak udowadnia opracowany w ramach MAST-F pocisk AKERON LP (Long-Range Precision Missile), na pewno nie jest to niemożliwe. Ta broń nowej generacji przeszła bowiem pomyślnie pierwsze testy w Ośrodku Testów Rakietowych DGA we Francji.

Amerykański pocisk Hellfire

Pierwsze takie praktyczne sprawdziany AKERON LP potwierdziły skuteczność systemów aerodynamiki, naprowadzania, bezpieczeństwa oraz napędu, a sam pocisk podczas lotu osiągnął zasięg 8 km. To o tyle ważne, że jest to na wskroś nowoczesny pocisk bojowy o wysokiej precyzji, dużej elastyczności operacyjnej oraz zdolności do zastosowania na wielu platformach. Wyróżnia się bowiem m.in.

Wielomodowym systemem naprowadzania, który łączy podczerwień, laser oraz automatyczne rozpoznawanie celów, zapewniając maksymalną skuteczność

Zasięg do 8 km przewyższający wiele obecnych precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu

Zaawansowanymi algorytmami celowania, które gwarantują precyzyjne trafienia w ruchome i umocnione cele

Możliwością wystartowania z różnych platform, co gwarantuje kompatybilność z siłami lądowymi, lotniczymi i morskimi

Zdolnością do zwalczania opancerzonych celów, a w tym czołgów, schronów oraz kluczowych punktów strategicznych w formie infrastruktury

Nie możemy jednak zapominać, że pierwszy udany test AKERON LP to dopiero początek. Wiemy, że kolejne sprawdziany tego pocisku odbędą się w nadchodzących miesiącach, obejmując sprawdzenie broni w różnych warunkach bojowych i w połączeniu z różnymi platformami. Takie próby operacyjne potwierdzą zdolność AKERON LP do działania w rzeczywistych warunkach bojowych, a gdy testy zakończą się sukcesem, to pocisk trafi do masowej produkcji i zostanie wdrożony do arsenałów europejskich sił zbrojnych.