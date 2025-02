Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 CK 2x 24 GB 8200 MHz CL40

Specyfikacja G.Skill Trident Z5 CK 2x 24 GB 8200 MHz CL40

Pamięci zapakowane są w spore pudełko. Wraz z nimi otrzymujemy ściereczkę, która może się przydać – radiatory łatwo łapią choćby odciski palców. Gwarancja jak zawsze jest dożywotnia.

G.Skill Trident Z5 CK 2x 24 GB 8200 MHz CL40 to pamięci CUDIMM, kompatybilne z platformą Intel LGA1851. Tego typu pamięci mają wbudowany sterownik zegara (CKD). Ma to na celu poprawię stabilność sygnału pamięci, a tym samym daje możliwość uzyskania wyższych zegarów. Testowane modele działają z częstotliwością 8200 MHz przy opóźnieniach CL40-52-52-131. Warto tutaj pamiętać, że w sprzedaży powinny pojawić się konstrukcje oferujące nawet 9600 MHz, ale przy opóźnianiach CL 46-58-58-153. Tak szybkie pamięci będą też działały w trybie Gear 4 na platformie Intela. Wszystkie dostępne zestawy to konfiguracje 2x 24 GB.

Testowane moduły pracują z napięciem 1,4 V. Ich wysokość wynosi ok. 44 mm, czyli standardowo jak na kości tej firmy. Nie jest to też duża wysokość, więc jeśli amcie chłodzenie powietrzem CPU nachodzące na pamięci to aż takiego problemu być nie powinno. Zapisane mamy dwa profile XMP – jeden 8200 i drugi 6400 z niższymi opóźnieniami. Oba zadziałały u nas bez żadnych problemów. Za kości odpowiada SK Hynix. Mamy też aluminiowy radiator, który powinien dobrze poradzić sobie z odprowadzaniem ciepła.

Do testów otrzymaliśmy moduły czarne, które naprawdę świetnie wyglądają. W czarnym komputerze, nawet z podświetleniem, powinny się świetnie prezentować. Jeśli jednak zależy Wam na RGB to w sprzedaży powinny też być moduły z podświetleniem.

Platforma testowa Procesor Intel Core Ultra 9 285K (Performance) Chłodzenie Valkyrie Dragonfang 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z890-E Gaming WiFi Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy – 7-Zip

7-Zip to darmowy program do kompresji plików, który jest często wykorzystywany przez użytkowników komputerów. W testach wykorzystaliśmy wbudowany benchmark, który zwara wyniki dla kompresji i dekompresji.

Testy – AIDA64

AIDA64 to jeden z najpopularniejszych programów służących do diagnostyki komputera. W programie przeprowadzone zostały testy odczytu z pamięci, zapisu do pamięci, kopi pamięci oraz czasu oczekiwania pamięci.

Testy – Blender

Ten program każdy z Was powinien kojarzyć. Służy on do modelowania i renderowania obrazów czy animacji trójwymiarowych. Wykorzystaliśmy benchmark udostępniony przez twórców, który sprawdza wydajność w 3 scenach: Monster, Junkshop oraz Classroom.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystaliśmy wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystaliśmy z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – Geekbench

Geekbench 6 Pro to wieloplatformowy benchmark, który łatwo mierzy wydajność różnych systemów. Bardzo często pojawia się też w pierwszych przeciekach dotyczących procesorów czy kart graficznych. Test CPU mierzy wydajność jedno i wielowątkową przy różnych zastosowaniach, co pozwala na ocenę całości systemu.

Testy – Geekbench AI

Geekbench AI Pro o pakiet testów porównawczych z metodologią testowania uczenia maszynowego, głębokiego uczenia się i obciążeń skupionych na sztucznej inteligencji. Wszystko to w celu oceny wydajnościz estawu w zastosowaniach AI. Wykorzystaliśmy test ONNX CPU. Benchmark daje nam trzy wyniki: Single Precision, Half Precision oraz Quantanized.

Testy – Kraken JavaScript

Kolejny benchmark porównuje wydajność w złożonych obliczeniach opartych o JavaScript. Wynik ma kilka różnych składników i podawany jest w milisekundach – interesuje nas całkowity rezultat. W testach wykorzystaliśmy przeglądarkę Vivaldi.

Testy – Speedometer

Speedometer 3.0 mierzy responsywność aplikacji internetowych. Jego plusem jest symulowanie działań wykonywanych przez użytkownika, co pozwoli na ocenienie wydajności różnych procesorów. Tutaj w testach wykorzystaliśmy przeglądarkę Vivaldi.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystaliśmy w poniższych testach.

Testy – Assassin’s Creed Mirage

Akcja gry dzieje się w IX wieku w Bagdadzie. Wcielamy się w postać Basima, który jest ulicznym złodziejem. Przyłącza się on do pewnego bractwa, które walczy o pokój i wolność. Testy przeprowadziliśmy w mieście Anbar przy targu. Ustawiliśmy ustawienia Ultra.

Testy – Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to gra RPG z widokiem pierwszoosobowym. Mamy w niej do czynienia z wieloma dylematami moralnymi, a akcja dzieje się w przyszłości. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów, który zachwyca grafiką. Testy wykonaliśmy na targu w dzielnicy Little China. Wybraliśmy też ustawienia Ultra.

Testy – Far Cry 6

Kolejna odsłona części z cyklu Far Cry to ponownie strzelanka typu FPP (pierwszoosobowa) z wielkim otwartym światem. Od trzeciej części seria stara się nas przyciągnąć poprzez wprowadzenie realnego i szalonego czarnego charakteru oraz świetnej grafiki. Tutaj wykorzystaliśmy wbudowany w grę benchmark oraz ustawienia Ultra.

Testy – Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to gra akcji RPG z otwartym światem umieszczonym w uniwersum Harry’ego Pottera, stworzona przez studio Avalanche. W tym tytule wcielamy się w ucznia, który w XIX wieku trafia do tytułowej szkoły. Akcja gry dzieje się dużo wcześniej niż znane z uniwersum opowieści, dlatego nie znajdziemy w niej znajomych postaci z książek. Testy wykonaliśmy na placu w Hogsmeade. Wybraliśmy też ustawienia Ultra.

Testy – Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West to tytuł z PlatStation przeniesiony na PC. Kierujemy w nim Aloy, która zwiedza postapokaliptyczny świat. Testy wykonaliśmy w mieści Samotne Światło. Wybrane ustawienia graficzne to bardzo wysokie.

Testy – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Kontynuacja ciepło przyjętego Spider-Man-a z 2018 roku. W grze tytułowy bohater przejmuje rolę po Piterze Parkerze. Jest to mocna gra akcji z widokiem trzecioosobowym w otwartym świecie dla fanów Marvela. Gra zrobiona przez to samo studio co poprzedniczka, czyli Insomniac Games, zadebiutowała w 2022 roku i również była ciepło przyjęta przez graczy. Testy przeprowadziliśmy w dzielnicy Upper East Side przy ustawieniach bardzo wysokich.

Testy – Shadow of the Tomb Raider

Trzecia odsłona serii Tomb Raider opowiada o początkach znanej pani archeolog pakującej się w nowe problemy. W grze gramy z perspektywy trzeciej osoby, co pozwala na podziwianie świetnej grafiki. Testy przeprowadziliśmy w lokacji Kuwak Yaku. Ustawiliśmy rozdzielczość najwyższe ustawienia graficzne.

Testy – STALKER 2: Heart of Chornobyl

STALKER 2: Heart of Chornoby to gra FPPP, która przenosi nas do Czarnobyla. Jest to też druga odsłona, na którą czekało naprawdę mnóstwo osób. W grze natkniecie się na mutantów, anomalie, innych ludzi czy zwiedzicie świetne lokacje. Testy przeprowadziliśmy na jednej z dróg prowadzącej do miasta Zalisji. Wykorzystaliśmy ustawienia Epickie.

Testy – The Riftbreaker

Wielki RPG-owy hit mało znanego polskiego studia z 2021 roku, które zaczynało od modów do Half-Life. Jest to gra z widokiem izometrycznym, mająca elementy tower defense i kładąca mocny nacisk na eksploracje oraz crafting. W The Riftbreaker trafiamy na planetę Galatea i przygotowujemy ją do kolonizacji, oczywiście mieszkańcom się to nie podoba. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka CPU przy ustawieniach Ultra.

Testy – Total War: Warhammer III

Jest to ostatnia część cyklu gier Total War producenta Creative Assembly. Gra garściami czerpie z uniwersum Warhammera, a do tego jest świetnym połączeniem RTS-a i gier turowych. Gry z serii Total War charakteryzują się wieloma dodatkami i gigantycznymi bitwami. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku mirrors of madness. Wybrane ustawienia to ultra. Benchmark zwraca średnią liczbę fps oraz minimalną i takie wartości znajdziecie na wykresach. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

Podkręcanie G.Skill Trident Z5 CK 2x 24 GB 8200 MHz CL40

Bez ruszania opóźnień czy napięcia pamięci ruszyły bez problemów na 8800 MHz przy Gear 2. Jest to maksimum płyty dla Gear 2, wyższe ustawienia wymagały by Gear 4.

Test G.Skill Trident Z5 CK 2x 24 GB 8200 MHz CL40 – podsumowanie

W programach pamięci wypadają średnio o 1,7% lepiej od znacznie wolniejszych, ale o niższych opóźnieniach. Różnice w większości zastosowań są niskie, a w niektórych programach szybsze pamięci potrafią notować minimalnie niższe wyniki – takim przykładek jest V-Ray. Wyższe różnice widzimy choćby w AIDA64. W pozostałych wyniki są bardzo podobne.

W grach również nie ma dużych różnic – widać, że platforma Intela średnio potrafi wykorzystać potencjał pamięci. Średnie różnice nie są wysokie i są podobne we wszystkich rozdzielczościach. Nie ma też jakiejś gry, która znacznie wybijała by się na tle pozostałych.

Pamięci ładnie się podkręcają i bez zmiany opóźnień czy napięcia spokojnie dacie radę ustawić je na maksimum możliwości platformy przy Gear 2. Warto to zrobić, bowiem wtedy zaczynają się pojawiać większe różnice w wynikach. Kości mają też aluminiowy radiator, który jest cały czarny. Musimy przyznać, że naprawdę dobrze się on prezentuje i w czarnych zestawach będzie po prostu świetnie wyglądał. Nie zapomnijmy też o dożywotniej gwarancji.

Jeśli więc szukacie kości 2x 24 GB CUDIMM to zdecydowanie warto dać G.Skill Trident Z5 CK 2x 24 GB 8200 MHz CL40 szansę. Możecie też od razu kupić szybsze wersje, bądź z RGB jeśli Wam na tym zależy – tutaj wybór z całej rodziny jest naprawdę duży.